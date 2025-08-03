В Италии от вируса Западного Нила умерли уже 10 человек

Пациентка, родом из города Чистерна-ди-Латина, была госпитализирована в больницу Сан-Паоло в Веллетри, откуда ее позже перевели в Спалланцани.

В минувшую среду, 30 июля, было сообщено еще о трех случаях смерти: 76-летнего мужчины из провинции Салерно и 73-летнего мужчины из Маддалони, госпитализированного в Казерте, Кампания. Еще одному пациенту, умершему во вторник 29 июля в Лацио, было 86 лет, и он был помещен в реанимацию больницы Санта-Мария-Горетти в Латине. Он был одним из первых инфицированных в этом районе и, как сообщается, страдал от нескольких других заболеваний.

Последние данные о лихорадке Западного Нила в Италии

В своем последнем отчете Национального института здравоохранения Италии, опубликованном 31 июля, приводятся следующие данные без учета 86-летнего мужчины, умершего в Лацио:

- 57 новых случаев заболевания людей вирусом Западного Нила, зарегистрированных в период с 24 по 30 июля 2025 года.

- Всего в Италии было зарегистрировано 89 подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила (32 в предыдущем бюллетене), из которых 40 произошли в нейроинвазивной форме (2 - Пьемонт, 1 - Ломбардия, 3 - Венето, 1 - Эмилия-Романья, 23 - Лацио, 10 - Кампания), 2 бессимптомных случая, выявленных у доноров крови (1 - Венето, 1 - Кампания), 46 случаев лихорадки (1 - Ломбардия, 5 - Венето, 35 - Лацио, 4 - Кампания, 1 - Сардиния) и 1 бессимптомный случай (Кампания).

- Среди подтвержденных случаев было зарегистрировано 8 смертей (1 - Пьемонт, 2 - Лацио, 5 - Кампания). Уровень летальности, рассчитанный по нейроинвазивным формам, зарегистрированным на данный момент, составляет 20% (в 2018 году - 20%, в 2024 году - 14%).

- Первый автохтонный случай заражения человека вирусом Западного Нила в этом сезоне был зарегистрирован в Пьемонте 20 марта в провинции Новара, хотя это был спорадический случай в низкий сезон. Второй - зафиксирован 3 июля в Модене.

Данные о лихорадке Западного Нила в Европе

В четверг Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал последние данные о случаях заражения в Европе. Они были зарегистрированы в Италии, Греции, Румынии, Болгарии и Франции. На 31-й неделе впервые за сезон передачи вируса Западного Нила 2025 года было зарегистрировано 25 случаев местной инфекции в Болгарии (в одном регионе) и Франции (в одном регионе).

По сравнению с предыдущей неделей Греция сообщила о случаях заражения вирусом Западного Нила в трех новых регионах, Италия - в семи новых регионах, а Румыния - в одном новом регионе. Наибольшее количество случаев (43) было зарегистрировано в провинции Латина, Италия.

Что такое лихорадка Западного Нила и как ее предотвратить

Лихорадка Западного Нила, напоминает Национальный институт здравоохранения Италии, - это распространенное во всем мире вирусное заболевание, вызываемое вирусом Западного Нила. Основными резервуарами вируса являются дикие птицы, а передача вируса человеку происходит в основном через укусы комаров. В редких случаях заражение может произойти при трансплантации, переливании крови или от матери к плоду. Вирус не передается от человека к человеку контактным путем и может также заражать других млекопитающих, таких как лошади и, в меньшей степени, собаки и кошки.

Инкубационный период заболевания может длиться от 2 до 14 дней. У большинства инфицированных людей не наблюдается никаких симптомов. Примерно у 20% развиваются легкие симптомы, такие как лихорадка, головная боль, тошнота и кожная сыпь, которые обычно исчезают сами по себе в течение нескольких дней. Менее чем в 1% случаев симптомы могут быть тяжелыми, включая высокую температуру, дезориентацию, дрожь, а в самых серьезных случаях - паралич и кому. Диагноз ставится с помощью лабораторных тестов, которые выявляют антитела в сыворотке крови или спинномозговой жидкости.

Вакцины или специфического лечения лихорадки Западного Нила не существует. Лечение направлено на купирование симптомов, а в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация. Профилактика - единственная эффективная стратегия, основанная на снижении подверженности укусам комаров. Рекомендуется использовать репелленты, носить защитную одежду, устанавливать москитные сетки и удалять стоячую воду из контейнеров, чтобы предотвратить размножение комаров.