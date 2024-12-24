В Иецаве тоже хотят переименовать улицу Пушкина: объявили опрос населения

Так как Пушкин не имел связи ни с Латвией, ни с Баусским краем, в нынешней геополитической ситуации было решено переименовать улицу Пушкина в Иецаве, отметил Центр госязыка. По данным муниципалитета, изменение названия улицы Пушкина в Иецаве затронет 32 объекта недвижимости, в том числе один жилой дом с десятью квартирами.

В случае смены адреса владельцам не придется нести значительные расходы на смену документов, так как изменение адреса в Национальном адресном реестре автоматически меняет адрес во всех реестрах. Таким образом, владельцам не нужно массово вносить изменения в земельные кадастры. Кроме того, изменение заявленного места жительства происходит без присутствия владельца.

«Это могут быть лишь отдельные случаи, когда владелец должен заплатить за обновление данных или предоставить решение муниципалитета о смене адреса», - сообщает муниципалитет.

Центр общественной памяти также призвал муниципалитеты Латвии, в том числе и Бауское самоуправление, изменить ряд топонимов, чтобы покончить с героизацией коммунистического тоталитарного режима и русификацией.

Чтобы узнать мнение местного населения о переименовании улицы Пушкина, администрация Иецавского союза приглашает жителей принять участие в опросе, который доступен как в электронном, так и в бумажном виде.

Опрос будет доступен до 20 января. После этого комиссия, созданная администрацией Иецавы, изучит полученные предложения и предложит варианты названия улицы на голосование местного сообщества.