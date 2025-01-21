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В Хельсинки арестован вероятный «теневой» танкер «Eagle S»

Редакция PRESS 21 января, 2025 12:28

Мир 0 комментариев

Scanpix//Credit:Jussi Nukari/SIPA/2412281223

Окружной суд Хельсинки, действующий в качестве морского суда, постановил арестовать судно "Eagle S", которое подозревают в причастности к повреждению кабелей связи на дне Балтийского моря. Об этом со ссылкой на финское онлайн-издание "Yle" сообщает "Deutsche Welle".

Сообщается, что судебное решение принято по ходатайству компаний, которым принадлежат оборванные кабели: финских "Fingrid" и "Elisa", а также эстонской "Elering". "Fingrid" и "Elering" совместно владеют электрическим кабелем "Estlink 2", а "Elisa" является единственным владельцем двух телекоммуникационных кабелей, проложенных из Финляндии в Эстонию. Компании возлагают ответственность за причиненный ущерб на судоходную компанию "Caravella" из ОАЭ, которой принадлежит танкер "Eagle S".

Расследование дела о повреждении кабелей продолжается, общая сумма ущерба окончательно еще не определена.

Ходатайство об аресте танкера "Eagle S" подала и компания "Cinia". Ей принадлежит кабель "C-Lion1", соединяющий Германию и Финляндию по дну Балтийского моря. Он был поврежден в середине ноября 2024 года.

Разрыв электрокабеля "Estlink 2", пролегающего между Финляндией и Эстонией, и четырех телекоммуникационных кабелей произошел 25 декабря 2024 года в особой экономической зоне Финляндии.

Судно "Eagle S", которые ходит под флагом Островов Кука, было задержано властями Финляндии в конце декабря и доставлено на якорную стоянку в порту Килпилахти в Порвоо. В начале января на него был наложен арест. Компания-судовладелец ходатайствовала об отмене этой меры, но безуспешно.

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что танкер "Eagle S" повредил кабели своим якорем. Так, следователи обнаружили многокилометровый след от якоря на дне Балтийского моря. В Хельсинки не исключают, что обрыв кабелей мог стать и результатом диверсии в интересах РФ.

Финские власти предполагают, что "Eagle S" может относиться к так называемому теневому флоту России. Подразумеваются танкеры, которые ходят под иностранными флагами, и Россия их использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Между тем 19 января газета "The Washington Post", ссылаясь на источники в кругах разведки ЕС и США, написала, что на данный момент результаты расследования говорят о том, что "нет никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в перетаскивании якорей через системы морского дна, делали это намеренно или по указанию Москвы". Из статьи следовало также, что к аналогичным выводам склоняются и финские следователи.

"Американские и европейские официальные лица заявили, что собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные,- указывают на то, что несчастные случаи произошли по вине неопытных экипажей, работавших на борту судов, имевших плохое техобслуживание", - говорилось в публикации.

Со своей стороны финский генерал в отставке Пекка Товери, который сейчас является депутатом парламента от Национальной коалиционной партии, заявил "The Washington Post", что считает любое предположение о том, что "Eagle S" повредил кабели случайно, "полной чушью".

Эксперт по морскому делу Майк Планкетт, которого цитирует "Yle", также сомневается в правдоподобности этой версии, в первую очередь потому, что экипажу трудно не заметить, что судно волочит за собой якорь по дну моря на протяжении ста километров.

Повреждение кабеля "Estlink 2" - не первый подобный случай, произошедший в Балтийском море за последнее время. В начале декабря 2024 года был зафиксирован разрыв интернет-кабеля, пролегавшего между Финляндией и Швецией. Месяцем ранее пострадали кабели "BCS East-West Interlink", соединяющие Литву и Швецию, а также кабель "C-Lion1", соединяющий Финляндию с Германией.

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