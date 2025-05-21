В Германии задержаны предполагаемые члены террористической группы

Задержания произошли в ходе рейдов в федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург и Гессен. Возраст задержанных - от 15 до 18 лет. Подростки придерживаются ультраправых взглядов. Экстремистская группировка, к которой они принадлежали, называется "Последняя волна обороны".

По сообщению Федеральной прокуратуры Германии, целью группы было подорвать демократическую систему ФРГ посредством актов насилия, прежде всего против мигрантов и тех, кто не согласен с их идеологией. Часть из них они уже пытались осуществить. В октябре 2024 года они подожгли здание культурного центра в Альтдёберне, а в январе этого года разбили окно в общежитии для беженцев в Шмёльне и пытались бросить внутрь пиротехнику, однако пожара не произошло. Сообщается также, что подростки планировали поджог общежития для беженцев в Зенфтенберге.

Молодым людям предъявлены обвинения в попытке убийства, поджоге и повреждении имущества, а также в пособничестве и подстрекательстве к этим преступлениям.

Подготовку к терактам обсуждали в чатах

По данным следствия, члены "Последней волны обороны" общались в основном через чаты в интернете. Помимо общего чата, существуют также чаты по федеральным землям и регионам. Каждый желающий вступить в группу должен был доказать свою приверженность её идеологии, выложив видеозапись своего преступления - например, избиения мигранта, поджога или рисования свастики. В чатах восхваляется национал-социализм и пропагандируется массовое насилие.

Всего в чатах группировки зарегистрировано около 200 пользователей. Личности многих из них пока не установлены. В конце апреля 2025 года генеральный прокурор ФРГ взял расследование под личный контроль и классифицировал группу как террористическую организацию.

Министр юстиции Стефани Хубиг (Stefanie Hubig) назвала "особенно настораживающим" то, что на момент основания группировки все задержанные были несовершеннолетними. "Это тревожный знак: он показывает, что терроризм не знает возрастов", - сказала она.