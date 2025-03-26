В Газе прошла многосотенная демонстрация против ХАМАС

Видео демонстрации в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора разместили в соцсетях оппоненты ХАМАС. На видео молодые мужчины идут по улицам города, скандируя «Вон, вон, вон, ХАМАС, пойди вон» и «долой власть ХАМАС, долой власть Братьев-мусульман».

Боевики ХАМАС в масках, с огнестрельным оружием и дубинками силой разогнали демонстрацию.

Представители ХАМАС к вечеру вторника сообщения о демонстрации еще не прокомментировали; сторонники группировки в соцсетях назвали участников демонстрации предателями.

Демонстрация прошла на следующий день после того, как боевики группировки Исламский джихад запустили ракеты по Израилю, а израильская армия в ответ приказала эвакуироваться жителям нескольких районов Бейт-Лахии, чем последние были крайне возмущены.

«Мы отказываемся умирать за кого бы то ни было, за любую партию или иностранное государство», — сказал участник демонстрации Мохаммед Диаб. Его брат год назад погиб под израильским авиаударом. Дом Мохаммеда разрушен.

«ХАМАС должен оставить власть и прислушаться к голосу скорбящих, к голосу, который звучит из-под развалин — это самый правдивый голос», — говорит Мохаммед.

Группировка ХАМАС безраздельно правит в Газе с 2007 года. Годом ранее она выиграла выборы в палестинской автономии, а затем силой изгнала из Газы конкурентов.

С начала войны в Газе все чаще звучит открытая критика в адрес ХАМАС — как в интернете, так и на улицах.

С другой стороны, у группировки по-прежнему есть много пламенных сторонников, и оценить, насколько изменилось соотношение этих сторонников и их противников, крайне трудно.

«Извините, но на что рассчитывает ХАМАС? Он полагется на нашу кровь, кровь, которую весь мир воспринимает просто как цифры, — написал в фейсбуке Мохаммед Аль-Наджар из Газы. — И даже сам ХАМАС считает нас как цифры. Пусть он уходит, пусть даст нам залечить наши раны».

До войны в Газе тоже были противники ХАМАС, но они в основном молчали, боясь репрессий.

Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС в Газе 18 марта, после срыва перемирия, длившегося почти два месяца.