О членстве Украины в НАТО договорились все союзники: Марк Рютте в Вильнюсе

Глава альянса сделал это заявление в связи с тем, что одним из выдвигаемых Россией условий мира является обязательство НАТО не расширять военный блок дальше на восток.

"Что касается Украины, то в Вашингтоне все 32 союзника четко заявили, что путь Украины в НАТО необратим. Для этого нет конечной даты, мы не воспринимаем это как часть мирного соглашения, но мы ясно видим, что это долгосрочное обязательство 32 союзников", - сказал Рютте журналистам.

"И именно сейчас мы наводим этот мост", - добавил он.