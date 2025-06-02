Будет ли биткоин сильно колебаться в ближайшее время? Присоединяйтесь к SIX MINING и зарабатывайте $5 970 в день Реклама Редакция PRESS 2 июня, 2025 12:52 Реклама

По мере приближения цены биткоина к критической точке, если она упадет ниже 106 000 долларов, крупные централизованные биржи (CEX) могут спровоцировать ликвидацию длинных ордеров на сумму до 434 миллионов долларов; а если она пробьет отметку в 110 000 долларов, совокупная ликвидация коротких ордеров может достичь 361 миллиона долларов.

Такие значительные колебания отражают продолжающийся рост риска рыночного рычага. В этой неспокойной обстановке SIX MINING предлагает решения по снижению долговой нагрузки и стабильному доходу в облачном майнинге, чтобы помочь инвесторам избежать волны резких ликвидаций, продолжая участвовать в возможностях роста криптоактивов.

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Подводим итоги

Когда цена биткоина приближается к критическому диапазону ликвидации, давление длинных и коротких ликвидаций резко возрастает. По сравнению с высокорискованной торговлей с использованием заемных средств, SIX MINING предоставляет стабильные услуги облачного майнинга, которые помогут вам безопасно участвовать в криптовалютном рынке и получать стабильную прибыль. Выбирайте SIX MINING, чтобы уберечь свой доход от шторма ликвидации и сохранить добавленную стоимость ваших цифровых активов.

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Криптовалюты относятся к классу высокорисковых активов. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.