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Будет ли биткоин сильно колебаться в ближайшее время? Присоединяйтесь к SIX MINING и зарабатывайте $5 970 в день

Реклама Редакция PRESS 2 июня, 2025 12:52

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По мере приближения цены биткоина к критической точке, если она упадет ниже 106 000 долларов, крупные централизованные биржи (CEX) могут спровоцировать ликвидацию длинных ордеров на сумму до 434 миллионов долларов; а если она пробьет отметку в 110 000 долларов, совокупная ликвидация коротких ордеров может достичь 361 миллиона долларов.

Такие значительные колебания отражают продолжающийся рост риска рыночного рычага. В этой неспокойной обстановке SIX MINING предлагает решения по снижению долговой нагрузки и стабильному доходу в облачном майнинге, чтобы помочь инвесторам избежать волны резких ликвидаций, продолжая участвовать в возможностях роста криптоактивов.

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Подводим итоги

Когда цена биткоина приближается к критическому диапазону ликвидации, давление длинных и коротких ликвидаций резко возрастает. По сравнению с высокорискованной торговлей с использованием заемных средств, SIX MINING предоставляет стабильные услуги облачного майнинга, которые помогут вам безопасно участвовать в криптовалютном рынке и получать стабильную прибыль. Выбирайте SIX MINING, чтобы уберечь свой доход от шторма ликвидации и сохранить добавленную стоимость ваших цифровых активов.

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Криптовалюты относятся к классу высокорисковых активов. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

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За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

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