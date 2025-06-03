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Весь июнь нас будет штормить вместе с Солнцем: дни магнитных бурь

Редакция PRESS 3 июня, 2025 08:53

Азбука здоровья 0 комментариев

В июне ожидается несколько магнитных бурь, некоторые из которых будут очень сильными и повлияют как на наше благополучие, так и на работу технологий. Как можно защитить себя в эти дни?

Июнь начался с интенсивных геомагнитных бурь, вызванных мощными выбросами корональной массы из Солнца. По мнению ученых, 1 и 2 июня будут особенно опасны.

Такие магнитные бури не только вызывают дискомфорт у чувствительных людей, но и могут нарушить работу радиосвязи, мобильных сетей, GPS и других спутниковых устройств. Бури классифицируются от G1 до G5 по силе:

G1 (слабое): почти незаметно;
G2 (умеренное): незначительное нарушение технологий и влияние на благополучие;
G3 (сильное): влияет на здоровье, связь, GPS;
G4–G5: случаются очень редко, но с серьезными последствиями как для людей, так и для технологий.

Самые опасные дни для магнитных бурь в июне этого года:

1–2 июня — очень сильная магнитная буря (уровень G3–G5);
5–7 июня — умеренная магнитная буря (уровень G2);
9 июня — слабая магнитная буря (уровень G1);
12–14 июня — сильная магнитная буря (уровень G3);
16–18 июня — слабая или умеренная магнитная буря (G1–G2);
21–22 июня — умеренная магнитная буря (G2);
26 июня — почти незаметная магнитная буря (G1).

Врачи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных рекомендаций во время магнитных бурь: спать не менее 7–9 часов, избегать стрессов и снизить эмоциональное напряжение, снизить интенсивность физических нагрузок (выбирать легкие упражнения). Очень важно правильно питаться, избегая жирной пищи, алкоголя, кофеина и энергетических напитков, а также пить достаточное количество чистой негазированной воды. Рекомендуется проводить время на свежем воздухе, гулять на природе, не забывать принимать необходимые лекарства и регулярно контролировать артериальное давление. Также следует ограничить время перед экраном, особенно вечером — не менее чем за  2–3 часа перед сном.

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