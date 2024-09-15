В ФРГ вводится повсеместный выборочный контроль на границах

Перед запуском 16 сентября расширенного пограничного контроля в Германии министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступила в защиту этой меры и пообещала, что она не приведет к длинным автомобильным заторам на границах. "Нам необходимо сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов", - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 15 сентября.

На фоне резкой критики со стороны Польши и Греции Фезер подчеркнула: "Мы не принимаем в одиночку меры, которые вредят Европе, мы действуем в тесной координации со своими соседями. Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация".