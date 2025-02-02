В Евросоюзе вступили в силу правила использования ИИ

В Евроcоюзе в воскресенье, 2 февраля, вступили в силу новые правила обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Согласно Закону ЕС об ИИ (AI Act), с этого дня запрещены системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски" для безопасности, здоровья или основных прав, за исключением случаев, связанных с "национальной безопасностью".

Так, в числе прочего, в Европейском Союзе запрещается использование ИИ-программ, которые оценивают социальное поведение человека. Этот метод, известный как "социальный рейтинг" (social scoring), применяется, например, в Китае, где граждан делят на категории по поведению и соответственно поощряют или наказывают. В ЕС также не допускается распознавание эмоций на рабочих местах или в образовательных учреждениях.

Длинный список запретов

По-прежнему запрещены манипулятивные системы ИИ, использующие обманные технологии для воздействия на поведение людей. В эту категорию попадают, например, голосовые игрушки, которые побуждают детей к опасному поведению.

В список запретов ЕС включены системы ИИ, использующие уязвимости людей или социальных групп. В эту категорию входят, к примеру, автоматизированные "роботизированные звонки" (Robo-Calls), которые могут использоваться для мошенничества в отношении пожилых людей.

Распознавание лиц в общественных местах, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, также будет в принципе запрещено, но предусмотрены исключения: полиция и другие правоохранительные органы смогут использовать такую технологию для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и терроризмом.

Оценка уровня риска систем ИИ

Со 2 февраля компании, разрабатывающие или использующие ИИ, должны будут оценивать уровень риска своих систем и принимать необходимые меры для их приведения в соответствие с законодательными требованиями.

Согласно заявлению Еврокомиссии, цель нового регулирования - не только защита прав потребителей, но и обеспечение надлежащего использования ИИ. Поставщики и операторы систем ИИ теперь должны гарантировать, что все лица, связанные с разработкой или эксплуатацией таких систем, обладают достаточным уровнем "ИИ-компетенций".

Критика со стороны бизнеса

Отраслевой союз Bitkom раскритиковал закон об ИИ, заявив, что он не обеспечивает правовой определенности. "Неясно, к каким именно приложениям относится законодательный запрет", - пояснила член правления Bitkom Зузанне Демель (Susanne Dehmel).

"Политики установили жесткие требования и сжатые сроки для компаний, но сами не сделали свою домашнюю работу. Теперь весь риск ложится на компании, работающие с ИИ. В то время как в США в развитие ИИ инвестируются сотни миллиардов долларов, а в Китае выпускаются чрезвычайно мощные языковые модели, мы в Германии и Европе ставим палки в колеса компаниям, работающим с ИИ", - отметила Демель.

"Европа рискует оказаться в стороне"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард признали в совместном блоге, что конкурентоспособность Европы находится под угрозой. "Пока в мире разворачивается революция в сфере искусственного интеллекта, ЕС рискует оказаться в стороне", - указали они.

Однако, по их словам, Европа обладает всеми необходимыми условиями, чтобы наверстать упущенное, поскольку в ЕС на каждый миллион жителей приходится почти столько же выпускников технических специальностей (MINT - математика, информатика, естественные науки и техника), сколько и в США".

"Этот талант рождает множество идей: доля Европы в глобальных заявках на патенты почти такая же, как у США", - подчеркнули фон дер Ляйен и Лагард.