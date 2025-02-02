Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 2. Февраля Завтра: Sonora, Spidola
Доступность

В Евросоюзе вступили в силу правила использования ИИ

© Deutsche Welle 2 февраля, 2025 13:49

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Andre M. Chang/ZUMA Press Wire)

Закон ЕС об искусственном интеллекте (AI Act) - первое в мире международное законодательство о применении ИИ. После переходного периода 2 февраля вступают в силу строгие правила.

В Евроcоюзе в воскресенье, 2 февраля, вступили в силу новые правила обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Согласно Закону ЕС об ИИ (AI Act), с этого дня запрещены системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски" для безопасности, здоровья или основных прав, за исключением случаев, связанных с "национальной безопасностью". 

Так, в числе прочего, в Европейском Союзе запрещается использование ИИ-программ, которые оценивают социальное поведение человека. Этот метод, известный как "социальный рейтинг" (social scoring), применяется, например, в Китае, где граждан делят на категории по поведению и соответственно поощряют или наказывают. В ЕС также не допускается распознавание эмоций на рабочих местах или в образовательных учреждениях. 

Длинный список запретов 

По-прежнему запрещены манипулятивные системы ИИ, использующие обманные технологии для воздействия на поведение людей. В эту категорию попадают, например, голосовые игрушки, которые побуждают детей к опасному поведению. 

В список запретов ЕС включены системы ИИ, использующие уязвимости людей или социальных групп. В эту категорию входят, к примеру, автоматизированные "роботизированные звонки" (Robo-Calls), которые могут использоваться для мошенничества в отношении пожилых людей. 

Распознавание лиц в общественных местах, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, также будет в принципе запрещено, но предусмотрены исключения: полиция и другие правоохранительные органы смогут использовать такую технологию для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и терроризмом. 

Оценка уровня риска систем ИИ

Со 2 февраля компании, разрабатывающие или использующие ИИ, должны будут оценивать уровень риска своих систем и принимать необходимые меры для их приведения в соответствие с законодательными требованиями. 

Согласно заявлению Еврокомиссии, цель нового регулирования - не только защита прав потребителей, но и обеспечение надлежащего использования ИИ. Поставщики и операторы систем ИИ теперь должны гарантировать, что все лица, связанные с разработкой или эксплуатацией таких систем, обладают достаточным уровнем "ИИ-компетенций". 

Критика со стороны бизнеса 

Отраслевой союз Bitkom раскритиковал закон об ИИ, заявив, что он не обеспечивает правовой определенности. "Неясно, к каким именно приложениям относится законодательный запрет", - пояснила член правления Bitkom Зузанне Демель (Susanne Dehmel). 

"Политики установили жесткие требования и сжатые сроки для компаний, но сами не сделали свою домашнюю работу. Теперь весь риск ложится на компании, работающие с ИИ. В то время как в США в развитие ИИ инвестируются сотни миллиардов долларов, а в Китае выпускаются чрезвычайно мощные языковые модели, мы в Германии и Европе ставим палки в колеса компаниям, работающим с ИИ", - отметила Демель.

"Европа рискует оказаться в стороне" 

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард признали в совместном блоге, что конкурентоспособность Европы находится под угрозой. "Пока в мире разворачивается революция в сфере искусственного интеллекта, ЕС рискует оказаться в стороне", - указали они. 

Однако, по их словам, Европа обладает всеми необходимыми условиями, чтобы наверстать упущенное, поскольку в ЕС на каждый миллион жителей приходится почти столько же выпускников технических специальностей (MINT - математика, информатика, естественные науки и техника), сколько и в США". 

"Этот талант рождает множество идей: доля Европы в глобальных заявках на патенты почти такая же, как у США", - подчеркнули фон дер Ляйен и Лагард. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Планируется ограничить прием заявок на выдачу латвийских виз гражданам России и Белоруссии

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Читать
Загрузка

Первый понедельник февраля — снегопады и скользкие дороги

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Погода на следующей неделе: в Риге, возможно, наконец начнется зима?

Важно 16:40

Важно 0 комментариев

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Читать

«Принцесса на стеклянной горе проснулась!»: пост премьера о погибшем мальчике был раскритикован

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Читать

Нашли в одних носочках, занесенного снегом… Как искали пропавшего мальчика в Резекненском крае

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Читать

Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

ЧП и криминал 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Читать

Трамп развязал торговую войну: США вводят пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Мир 13:56

Мир 0 комментариев

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Читать