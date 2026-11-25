Тем временем в Европе уже началась эпидемия сезонного гриппа — на позапрошлой неделе доля положительных образцов на грипп в участвующих в мониторинге лечебных учреждениях сохранялась на уровне 11%, уже более двух недель подряд превышая 10%-ный порог.

Заболеваемость другими острыми респираторными инфекциями в Латвии сохранилась на уровне предыдущей недели — зарегистрировано 1056 случаев на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе — 1061,1. В то же время заболеваемость пневмонией выросла на 29,3% — с 16,7 до 21,6 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе увеличилась и заболеваемость «Covid-19». Доля лабораторно подтвержденных положительных образцов на вирус составила 6,4% по сравнению с 3,1% на предыдущей неделе.