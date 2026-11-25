Данные мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций свидетельствуют о том, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом по-прежнему оставалась низкой как среди амбулаторных, так и среди стационарных пациентов. Эпидемический порог гриппа в Латвии в настоящее время не достигнут.
На прошлой неделе клинически грипп был диагностирован у десяти пациентов, и заболеваемость снизилась с 29,5 до 13,4 случая на 100 000 жителей.
Новых сообщений о случаях смерти пациентов с гриппом не поступало. С начала сезона сообщалось об одном случае смерти пациента с гриппом типа А и двух — с инфекцией «Covid-19».
Тем временем в Европе уже началась эпидемия сезонного гриппа — на позапрошлой неделе доля положительных образцов на грипп в участвующих в мониторинге лечебных учреждениях сохранялась на уровне 11%, уже более двух недель подряд превышая 10%-ный порог.
Заболеваемость другими острыми респираторными инфекциями в Латвии сохранилась на уровне предыдущей недели — зарегистрировано 1056 случаев на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе — 1061,1. В то же время заболеваемость пневмонией выросла на 29,3% — с 16,7 до 21,6 случая на 100 000 жителей.
На прошлой неделе увеличилась и заболеваемость «Covid-19». Доля лабораторно подтвержденных положительных образцов на вирус составила 6,4% по сравнению с 3,1% на предыдущей неделе.
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