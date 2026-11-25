Предложения по совершенствованию системы ВФС уже разработаны и предусматривают решения, которые дадут самоуправлениям больше стимулов содействовать предпринимательской деятельности, созданию рабочих мест и привлекать инвестиции, тем самым увеличивая свои доходы.
Совершенствование системы ВФС является частью процесса разработки государственного бюджета на следующий год. Разработанные предложения станут основой для дальнейших дискуссий о модели финансирования самоуправлений.
Как указал Минфин, возможные изменения пропорций распределения налоговых поступлений следует рассматривать в совокупности с данным Службе государственных доходов поручением собирать информацию о месте работы налогоплательщиков, чтобы точнее определять экономическую активность самоуправлений и мобильность рабочей силы, а также оценить влияние возможных изменений на доходы каждого самоуправления и на различия в их финансовых возможностях.
Конкретные решения будут обсуждаться с самоуправлениями, информирует Минфин.
Как сообщалось, в марте рассмотрение новой модели ВФС было приостановлено из-за многочисленных возражений самоуправлений против подготовленного Минфином законопроекта. В связи с этим Минфин решил не передавать законопроект на рассмотрение в правительство и продолжить с самоуправлениями и фракциями Сейма диалог и разъяснительную работу об основных принципах новой модели, которые в целом предусматривают существенные улучшения и снижение административного бремени.
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