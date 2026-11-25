Конкретные решения будут обсуждаться с самоуправлениями, информирует Минфин.

Как сообщалось, в марте рассмотрение новой модели ВФС было приостановлено из-за многочисленных возражений самоуправлений против подготовленного Минфином законопроекта. В связи с этим Минфин решил не передавать законопроект на рассмотрение в правительство и продолжить с самоуправлениями и фракциями Сейма диалог и разъяснительную работу об основных принципах новой модели, которые в целом предусматривают существенные улучшения и снижение административного бремени.