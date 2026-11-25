В частности, дополнительно выделено 39 млн евро на поддержку южных и восточных соседей ЕС, 30 млн евро — на гуманитарную помощь, еще 30 млн евро — на управление границами и миграцию.

Для исследований в рамках программы «Горизонт Европа» предусмотрено дополнительно 21,5 млн евро, для развития транспортных и энергетические сетей — 22,5 млн евро, для «Erasmus+» — 14 млн евро, для механизма гражданской обороны — 13,5 млн евро. Также увеличено финансирование военной мобильности, климатических и экологических мероприятий.

Расходы в размере 4,9 млрд евро, связанные с превышением предусмотренного финансирования программы «NextGenerationEU», Европарламент предлагает покрывать в соответствии с ранее согласованным каскадным механизмом, регулирующим обслуживание займов и защищающим финансирование других программ.