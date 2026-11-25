Европарламент и правительства стран ЕС 11 ноября договорились установить объем бюджетных обязательств на уровне 199,7 млрд евро, а платежей — 211,5 млрд евро. Обязательства составят 0,99% валового национального дохода (ВНД) ЕС.
По сравнению с предложением Еврокомиссии Европарламент добился выделения дополнительных 300 млн евро на свои приоритеты, включая исследования, транспортные и энергетические сети, программу «Erasmus+», гражданскую оборону, управление границами, военную мобильность, поддержку соседних стран и гуманитарную помощь.
Кроме того, увеличено финансирование кибербезопасности и укрепления потенциала безопасности учреждений и представительств ЕС.
В частности, дополнительно выделено 39 млн евро на поддержку южных и восточных соседей ЕС, 30 млн евро — на гуманитарную помощь, еще 30 млн евро — на управление границами и миграцию.
Для исследований в рамках программы «Горизонт Европа» предусмотрено дополнительно 21,5 млн евро, для развития транспортных и энергетические сетей — 22,5 млн евро, для «Erasmus+» — 14 млн евро, для механизма гражданской обороны — 13,5 млн евро. Также увеличено финансирование военной мобильности, климатических и экологических мероприятий.
Расходы в размере 4,9 млрд евро, связанные с превышением предусмотренного финансирования программы «NextGenerationEU», Европарламент предлагает покрывать в соответствии с ранее согласованным каскадным механизмом, регулирующим обслуживание займов и защищающим финансирование других программ.
На обслуживание долга по кредиту для поддержки Украины Еврокомиссия предложила выделить 650 млн евро. В совместном заявлении Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предусмотрена возможность использовать для этих расходов в 2027 году специальный кредитный инструмент поддержки Украины.
Бюджет ЕС был принят 406 голосами депутатов, 184 выступили против, 69 воздержались. Совет ЕС утвердил соглашение в понедельник.
Годовой бюджет ЕС рассчитан на 27 стран и примерно 450 млн жителей. В период с 2021 по 2027 год его средний объем составляет 160-200 млрд евро в год. По размеру он сопоставим с государственным бюджетом Польши и около 30% бюджета Германии.
Как отмечает Европарламент, бюджет ЕС обеспечивает экономические, социальные и политические преимущества, хотя его объем составляет лишь около 1% от ВНД сообщества.
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