В Европарламент не переизбрали: Даце Мелбарде — новый министр образования

За проголосовали 54 депутата Сейма, против были 35 депутатов.

Мелбарде родилась в 1971 году. На факультете экономики и управления Латвийского университета (ЛУ) получила степень магистра по управлению обществом, а в Латвийской академии культуры - по теории культуры и управлению ею. В ЛУ ею также получена степень бакалавра по истории.

С 2013 по 2019 год Мелбарде уже работала в Кабинете министров, занимая пост министра культуры. После этого она была избрана в Европейский парламент, где работала до весны 2024 года, когда не была переизбрана.

Ранее, с 2011 по 2013 год, она была директором Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ), с 2009 по 2011 год - руководителем представительства Британского совета в Латвии, с 2004 по 2009 год - заместителем государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики, а с 1999 по 2004 год - генеральным секретарем Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).

В юности Мелбарде работала в Латвийском военном музее, Латвийской полицейской академии и Государственном центре молодежных инициатив Министерства образования и науки.

В 2013 году ей был присвоен Орден трех звезд III степени и вручена почетная грамота Кабинета министров. Она получила еще несколько наград.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).