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В этом году в Риге обновят асфальтовое покрытие более 50 улиц. Кто эти счастливцы?

© LETA 7 февраля, 2025 15:45

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В этом году в Риге будет обновлено асфальтовое покрытие более 50 улиц, сообщили в столичной думе.

В настоящее время объявлен открытый конкурс на выполнение этих работ, и заявки претендентов принимаются до 24 февраля. Закупка охватывает 11 участков улиц, которые разделены на три части.

В первую часть входят улицы Акас, Цесвайнес, участок улицы Фирса Садовникова от улицы Лачплеша до улицы Католю, путепровод улицы Фрича Бривземниека и участок улицы Слиежу от улицы Слиежу № 35 до улицы Гауенас.

Вторая часть включает в себя улицу Клейсту от улицы Мартиня Пеникя до улицы Лиела, улицу Клейсту от улицы Ратсупитес до улицы Мартиня Пеникя и участок улицы Лиела от улицы Силикату до улицы Грантс.

В третью часть входят улица Яунциема гатве от остановки "Милнас", участок от улицы Межарес до остановки "Клипиняс" и участок проспекта Вецакю от улицы Эммас до улицы Палеяс.

В прошлом году из-за непредвиденных обстоятельств запланированные работы не были завершены или не проводились на восьми улицах. Они перенесены на этот год.

На этот год перенесены работы по замене покрытия на участке улицы Чиекуркална 2. линия до улицы Вискалю, участках Южного моста, на путепроводе улицы Фрича Бривземниека, участке улице Елгавас от улицы Баускас до улицы Буру, участке улицы Карля Улманя гатве от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку, участке улицы Улброкас от улицы Аугуста Деглава до улицы Бралю Каудзишу, участке улицы Пернавас от улицы Аугуста Деглава до улицы Бривибас и на площади Пилс 3.

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