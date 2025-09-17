Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза.

"Солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой. В то же время вполне разумно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помогать в восстановлении своей страны", - заявил министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дювбад Бек.

По словам датского министра, ЕС стремится к тому, чтобы возвращение в Украину "происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию". В частности, правительства стран ЕС могут разрешить украинским беженцам "ознакомительные поездки в Украину", говорится в пресс-релизе.

В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.

Совет Евросоюза также рекомендовал создать в странах ЕС "Центры единства" (Unity Hubs), в которых украинцы смогут получить информацию о трудоустройстве, помощь с документами или с планированием возвращения в Украину. Финансироваться такие центры будут за счет средств Евросоюза.

Срок действия программы временной защиты для украинцев в ЕС, впервые введенной в марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России, истекает 4 марта 2027 года. В рамках этой программы защитой ЕС пользуются около 4 миллионов украинских граждан.