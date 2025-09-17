Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев (1)

© Deutsche Welle 17 сентября, 2025 08:28

Важно 1 комментариев

Фото LETA.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза.

"Солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой. В то же время вполне разумно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помогать в восстановлении своей страны", - заявил министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дювбад Бек.

По словам датского министра, ЕС стремится к тому, чтобы возвращение в Украину "происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию". В частности, правительства стран ЕС могут разрешить украинским беженцам "ознакомительные поездки в Украину", говорится в пресс-релизе.

В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.

Совет Евросоюза также рекомендовал создать в странах ЕС "Центры единства" (Unity Hubs), в которых украинцы смогут получить информацию о трудоустройстве, помощь с документами или с планированием возвращения в Украину. Финансироваться такие центры будут за счет средств Евросоюза.

Срок действия программы временной защиты для украинцев в ЕС, впервые введенной в марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России, истекает 4 марта 2027 года. В рамках этой программы защитой ЕС пользуются около 4 миллионов украинских граждан.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 17.09.2025
NEPLP ограничил доступ к ещё 12 сайтам с российской пропагандой
Bitnews.lv 4 минуты назад
В среду по Латвии пройдут кратковременные дожди и грозы
Bitnews.lv 48 минут назад
В больницах — хаос: ревизия выявила несправедливость финансирования
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: налог на дрова не поддержим
Sfera.lv 1 час назад
Литва: будут досрочные выборы?
Sfera.lv 1 час назад
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 14 часов назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
Bitnews.lv 15 часов назад
Завтрак со «Сферой»: омлет с креветками
Sfera.lv 4 дня назад

Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ (1)

Важно 09:23

Важно 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Читать
Загрузка

Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа (1)

Важно 09:06

Важно 1 комментариев

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны (1)

Выбор редакции 09:03

Выбор редакции 1 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы (1)

Важно 08:54

Важно 1 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ (1)

Новости Латвии 08:37

Новости Латвии 1 комментариев

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии (1)

Выбор редакции 08:29

Выбор редакции 1 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать