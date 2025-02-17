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В ЕС хотят запретить дровяные печи. Как поступит Латвия?

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 13:38

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LETA

В ЕС вновь предложили запретить дровяные печи, но Чехия и другие страны Восточной Европы выступили против. Латвия считает, что даже после 2030 года должна сохраниться возможность использования древесной биомассы в индивидуальном отоплении, пишет "Неаткарига".

Согласно Euractiv.com, в 2027 году могут запретить кухонные и отопительные дровяные печи, но из-за сопротивления Чехии и других стран законопроект застопорился. Европейская народная партия (EPP) также отвергла эту инициативу, подчеркивая важность дровяного отопления для сельских регионов.

Предложение запретить сжигание древесины не ново. Ранее в Великобритании также планировали запретить установку дровяных печей в новых домах, но отказались от идеи. В Германии с 2025 года вступят в силу строгие нормы выбросов для таких печей, что приведет к демонтажу старых устройств.

В какой-то момент Европейский союз (ЕС) ранее также хотел заставить людей устанавливать тепловые насосы в своих домах, вместо печей. Однако, увидев сопротивление плану в Германии, где этого начали требовать сами государственные органы, ЕС также отказался от общего требования, пишет Euractiv.

Роберт Хабек, представитель Партии зеленых Германии и министр экономики, заявил в интервью после поступления жалоб, что закон был всего лишь проверкой того, насколько далеко общество готово зайти в деле защиты климата. Другими словами, сколько людей готовы подчиниться планам политиков, если это означает очень высокие издержки для людей.

Что же касается стран Балтии, то Эстония еще не приняла официальную позицию, но рассматривает возможность ограничить выбросы от дровяного отопления. По словам представителя Минклимата Томаса Лухсе, изменения касаются требований к экодизайну, но дискуссии находятся на ранней стадии.

"Дровяное отопление загрязняет воздух, поэтому мы ищем способы ограничить загрязнение. «В статье Euractiv говорится об указе об изменении требований экодизайна для бытовых отопительных приборов, первоначальная версия которого появилась еще в конце января этого года. Однако обсуждение все еще находится на очень ранней стадии, и официальные консультации еще даже не начались. Согласно неофициальным предварительным консультациям, государства-члены не готовы поддержать такое предложение", - отметил он.

В Латвии использование древесной биомассы в домашнем отоплении остается стабильным (~41% от потребляемой энергии). И мы выступает против признания первичной лесной биомассы (дров, щепы) неустойчивым топливом. Латвия вместе с 10 странами ЕС подготовила документ о развитии систем отопления и охлаждения с прицелом на климатическую нейтральность к 2050 году.

Хотя Латвия поддерживает снижение использования дров, заменяя их более экологичными технологиями (тепловыми насосами, солнечными коллекторами, пеллетными котлами), запрета дровяных печей в частных домах не планируется. Вместо этого предлагаются программы поддержки для перехода на новые виды отопления.

Широкий спектр таких решений уже поддерживается в рамках программ как Министерства климата и энергетики, так и Министерства умного управления и регионального развития.

Одновременно любые обязательства, ограничения или запреты должны касаться более мощных отопительных установок, а вопросы индивидуального отопления должны решаться через программы поддержки и/или техническую помощь, считает Министерство климата и энергетики.

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