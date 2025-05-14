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В детском садике Скулте малышам на голову падает штукатурка: как до такого дошло?

Редакция PRESS 14 мая, 2025 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Bez Tabu/ TV3

Оба ребенка Розалины ходят в детский сад в Скулте, но мать боится за техническое состояние этого учебного заведения, ведь на днях там на детей посыпалась штукатурка, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Фрагмент потолочной штукатурки обвалился прямо над туалетами, что вызвало серьёзное беспокойство у  родителей. Убедившись, что происшествие произошло в зоне, где регулярно находятся дети, родители начали задаваться вопросом: а насколько вообще безопасен садик?

Bez tabu/ TV3

Несмотря на то, что руководство учреждения поспешило заверить: «волноваться не о чем», многие родители этим словам не поверили. Более того, они обвинили администрацию в том, что та утаила инцидент и стала делиться информацией лишь под давлением растущего интереса.

Чтобы не полагаться на обтекаемые формулировки, обеспокоенные родители пригласили независимого строительного эксперта. Это стало поводом и для муниципалитета привлечь своего эксперта, а позже — и для вмешательства Государственного строительного контроля.

Директор учебного заведения утверждает, что администрация среагировала незамедлительно: не только уведомила самоуправление, но и перевела учебный процесс в другие помещения. Муниципальные и государственные эксперты уже обследовали здание — и дали заключение: здание безопасно и соответствует требованиям прочности и устойчивости.

Однако в официальном заключении Государственного строительного контроля есть важная оговорка: инспектор обнаружил нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации, а именно риск обрушения отдельных элементов. Речь идёт об эрозии кирпичной кладки на дымоходе и карнизе крыши. Эти дефекты, по заверению собственника здания, якобы уже устранены. Тем не менее, предписание гласит: все потенциально опасные элементы должны быть приведены в порядок не позднее 22 июля 2025 года.

Ситуация остаётся двусмысленной: с одной стороны, формально здание признано безопасным. С другой — сам факт обрушения штукатурки и выявленные недостатки вызывают закономерные сомнения у родителей. Вопрос остаётся открытым: что важнее — формальная бумага о безопасности или недоверие, подкреплённое реальным происшествием?

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Мир 0 комментариев

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