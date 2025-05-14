В детском садике Скулте малышам на голову падает штукатурка: как до такого дошло?

Фрагмент потолочной штукатурки обвалился прямо над туалетами, что вызвало серьёзное беспокойство у родителей. Убедившись, что происшествие произошло в зоне, где регулярно находятся дети, родители начали задаваться вопросом: а насколько вообще безопасен садик?

Несмотря на то, что руководство учреждения поспешило заверить: «волноваться не о чем», многие родители этим словам не поверили. Более того, они обвинили администрацию в том, что та утаила инцидент и стала делиться информацией лишь под давлением растущего интереса.

Чтобы не полагаться на обтекаемые формулировки, обеспокоенные родители пригласили независимого строительного эксперта. Это стало поводом и для муниципалитета привлечь своего эксперта, а позже — и для вмешательства Государственного строительного контроля.

Директор учебного заведения утверждает, что администрация среагировала незамедлительно: не только уведомила самоуправление, но и перевела учебный процесс в другие помещения. Муниципальные и государственные эксперты уже обследовали здание — и дали заключение: здание безопасно и соответствует требованиям прочности и устойчивости.

Однако в официальном заключении Государственного строительного контроля есть важная оговорка: инспектор обнаружил нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации, а именно риск обрушения отдельных элементов. Речь идёт об эрозии кирпичной кладки на дымоходе и карнизе крыши. Эти дефекты, по заверению собственника здания, якобы уже устранены. Тем не менее, предписание гласит: все потенциально опасные элементы должны быть приведены в порядок не позднее 22 июля 2025 года.

Ситуация остаётся двусмысленной: с одной стороны, формально здание признано безопасным. С другой — сам факт обрушения штукатурки и выявленные недостатки вызывают закономерные сомнения у родителей. Вопрос остаётся открытым: что важнее — формальная бумага о безопасности или недоверие, подкреплённое реальным происшествием?