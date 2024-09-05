В Детской больнице отказались принять больного малыша: комментарий медиков

1 августа Ивета, увидев, что с глазом ребенка что-то не так, решила не вызывать скорую помощь, а самостоятельно отправиться в Детскую больницу. Когда она подошла к двери больницы и нажала на кнопку вызова, ее попросили объяснить ситуацию.

"Я объяснила, что глаз у ребенка опух и продолжает опухать все сильнее, что мы хотели бы показать специалисту, что у нее с глазом, пока не поздно", - сказала Ивета.

Но, по ее словам, разговор в тот вечер закончился рекомендацией дождаться следующего утра или, если станет хуже, вызвать скорую помощь. Это произошло между семью и восемью вечера.

Руководитель Центра неотложной медицинской помощи Детской клинической университетской больницы (BKUS) Марк Ронис уверяет, что этого не должно было произойти. Более предметный ответ получить теперь уже невозможно, потому что мать ребенка не подавала официальную жалобу. И никто из дежуривших в тот вечер сотрудников не помнит такого звонка через домофон, также были изучены видеозаписи.

По счастью, состояние больной дочки матери удалось стабилизировать в тот вечер.

Врачи со своей стороны призывают родителей более настойчиво требовать проверки состояния здоровья ребенка и писать официальную жалобу, чтобы другие пациенты не попадали в подобные ситуации.

ФОТО агентства ЛЕТА