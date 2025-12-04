В детских хлопьях по всей Европе нашли «вечный яд» — концентрация в 100 раз выше, чем в воде

И самое шокирующее — уровни TFA в некоторых завтраках оказались в 100 раз выше, чем допускается в питьевой воде.

Эксперты PAN Europe проверили 65 популярных продуктов в 16 странах. Результат — тревожная картина: 81,5% образцов были заражены. Больше всего — ирландские хлопья, бельгийский и немецкий цельнозерновой хлеб, французские багеты. Под удар попали все любимые продукты: хлопья для детей, круассаны, печенье, паста, мука.

TFA образуется, когда PFAS-пестициды распадаются в почве. Эти вещества называют «вечными» — они не исчезают и легко попадают в растения через воду. Учёные уже связывают TFA с рисками для репродуктивного здоровья, развития плода, щитовидной железы и иммунитета.

«Мы не можем подвергать детей такому воздействию. Это требует немедленного запрета PFAS», — заявили исследователи.

Но самое тревожное: ни одно правительство ЕС пока не контролирует уровень TFA в еде.

То есть химикат, способный сохраняться веками, давно проник в европейские кухни — а официальная система контроля ещё даже не включилась.