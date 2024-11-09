В День Лачплесиса будет ограничено движение на нескольких улицах Риги; в том числе — уже в субботу

Начиная с 20:00 в субботу и до 12:00 12 ноября движение будет закрыто на участке ул. Бариню от бульвара Узварас до места разворота возле ул. Херманя.

Кроме того, на это же время вносятся изменения в маршруты 4-го, 21-го, 38-го и 39-го автобусов, которые будут курсировать в объезд.

В понедельник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Вантового до Каменного моста.

С 12:50 до 13:15 в понедельник Военная полиция Национальных вооруженных сил и Госполиция при необходимости будут ограничивать или закрывать движение не только транспорта, но и пешеходов на перекрестке площади Пилс с ул. Муйтас, площади Пилс с ул. Торня, площади Пилс с ул. Цитаделес и на самой площади Пилс.

С 16:40 пройдет факельное шествие от Братского кладбища до площади Бривибас и набережной 11 ноября. При необходимости по маршруту шествия будет закрыто или ограничено движение.

Во многих местах на время проведения мероприятий в честь Дня Лачплесиса будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.