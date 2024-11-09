В День Лачплесиса будет ограничено движение на нескольких улицах Риги; в том числе — уже в субботу

11. novembrī Uzvaras parkā tiks organizēts Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Pār Daugavu sasaucoties”. Līdz ar pasākuma organizatoriskajiem darbiem, pa Bāriņu ielu kursējošie autobusi no 9. novembra plkst. 20.00 līdz 12. novembra plkst. 12.00 kursēs pa apvedceļu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 7, 2024
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Начиная с 20:00 в субботу и до 12:00 12 ноября движение будет закрыто на участке ул. Бариню от бульвара Узварас до места разворота возле ул. Херманя.
Кроме того, на это же время вносятся изменения в маршруты 4-го, 21-го, 38-го и 39-го автобусов, которые будут курсировать в объезд.
В понедельник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Вантового до Каменного моста.
С 12:50 до 13:15 в понедельник Военная полиция Национальных вооруженных сил и Госполиция при необходимости будут ограничивать или закрывать движение не только транспорта, но и пешеходов на перекрестке площади Пилс с ул. Муйтас, площади Пилс с ул. Торня, площади Пилс с ул. Цитаделес и на самой площади Пилс.
С 16:40 пройдет факельное шествие от Братского кладбища до площади Бривибас и набережной 11 ноября. При необходимости по маршруту шествия будет закрыто или ограничено движение.
Во многих местах на время проведения мероприятий в честь Дня Лачплесиса будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.