В Даугавпилсе машина с литовскими номерами врезалась в дом

В полиции сообщили, что 13 октября, в 04:18, сотрудники Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления, исполняя служебные обязанности, обратили внимание на подозрительный автомобиль с номерами Литовской Республики.

Сидевшая за рулем автомобиля женщина заметила служебную машину Госполиции и ускорила движение. Полицейские включили проблесковый маячок, звуковые сигналы, призвали водителя остановить транспортное средство, но женщина не подчинилась законным требованиям стражей порядка и попыталась уехать.

Известно, что водитель автомобиля не справилась с управлением, съехала с проезжей части, затем наехала на декоративные кусты и врезалась в дом. Полицейские провели проверку на алкоголь и установили, что женщина 2000 года рождения находилась за рулем в состоянии опьянения (1,38 промилле).

В связи с произошедшим начаты два административных процесса.