В Даугавпилсе и Елгаве мосты ждут ремонта, в Риге — инспекции.

Лаздовскис подчёркивает, что главная проблема не на автомагистралях, а на местных дорогах, где движение слабее, а уход — минимальный. В плохом состоянии, по его словам, остаются и несколько мостов в Риге, а также железнодорожный путепровод в Елгаве. «Не в лучшем виде и мост Единства в Даугавпилсе, но город уже получил финансирование из фондов ЕС», — добавил он.

«Мы не можем допустить, чтобы владельцы инфраструктуры сознательно не вкладывались в её содержание, ожидая, что за них заплатят остальные налогоплательщики. Это нечестно и недопустимо», — подчеркнул глава LVC.

Он уточнил, что доля аварийных мостов в стране не превышает 5%, и все они проходят регулярные проверки каждые пять лет. Даже если конструкция выглядит ветхой, это не всегда означает потерю прочности — пример тому Вантовый мост в Риге.

Тем временем в Салацгриве торжественно открыли новый мост через реку Салаца на Таллиннском шоссе (A1). Его построила компания NB&Tilts за 14,97 млн евро (без НДС), заменив старую переправу на современную четырёхпролётную конструкцию с пешеходными дорожками и новыми опорами.