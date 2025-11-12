Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Даугавпилсе и Елгаве мосты ждут ремонта, в Риге — инспекции.

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 07:34

Важно 0 комментариев

SIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis piedalās Ķekavas apvedceļa atklāšanas pasākumā.

На латвийских дорогах снова всплыла старая тема — состояние мостов. По словам председателя правления государственного предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньша Лаздовскиса, в плохом состоянии сейчас находятся три переправы, которые требуют капитальной перестройки. Это мост через Кекавину на рижском объездном кольце и два путепровода на Даугавпилсском шоссе (A6).

Лаздовскис подчёркивает, что главная проблема не на автомагистралях, а на местных дорогах, где движение слабее, а уход — минимальный. В плохом состоянии, по его словам, остаются и несколько мостов в Риге, а также железнодорожный путепровод в Елгаве. «Не в лучшем виде и мост Единства в Даугавпилсе, но город уже получил финансирование из фондов ЕС», — добавил он.

«Мы не можем допустить, чтобы владельцы инфраструктуры сознательно не вкладывались в её содержание, ожидая, что за них заплатят остальные налогоплательщики. Это нечестно и недопустимо», — подчеркнул глава LVC.
Он уточнил, что доля аварийных мостов в стране не превышает 5%, и все они проходят регулярные проверки каждые пять лет. Даже если конструкция выглядит ветхой, это не всегда означает потерю прочности — пример тому Вантовый мост в Риге.

Тем временем в Салацгриве торжественно открыли новый мост через реку Салаца на Таллиннском шоссе (A1). Его построила компания NB&Tilts за 14,97 млн евро (без НДС), заменив старую переправу на современную четырёхпролётную конструкцию с пешеходными дорожками и новыми опорами.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

