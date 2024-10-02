В ближайшие годы в Латвии ожидается нехватка судей: Госконтроль

"Человеческие ресурсы - основа судебной системы, поэтому их развитие должно быть приоритетом. Без достаточных и качественных человеческих ресурсов поиск справедливости в судах может превратиться в марафон без финиша. Качественные и устойчивые кадры имеют решающее значение для обеспечения права людей на справедливый суд. Поэтому важно, чтобы у Латвии было стратегическое видение развития и долгосрочного планирования человеческих ресурсов", - подчеркнул в заявлении для СМИ член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

В конце 2023 года вакантными были 54 или 10% должностей судей, кроме того, растет число судей старше 61 года. Более 28% судей могут выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, а количество кандидатов на должности судей недостаточно для заполнения вакансий.

(Lsm.lv)