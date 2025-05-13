В ближайшие дни пойдут дожди, местами сильные

Со среды погоду будет определять циклон, его последствия могут сохраниться до конца недели. В среду утром и в течение дня по стране пройдут дождевые облака, в четверг в некоторых районах пройдут продолжительные дожди, осадки ожидаются и в ближайшие дни.

По текущим прогнозам, общее количество осадков к концу рабочей недели местами превысит 20 миллиметров и может достичь 40 миллиметров, что соответствует более чем половине месячной нормы.

Пока невозможно точно предсказать, в каких регионах выпадет больше всего осадков, поскольку прогнозы относительно силы и направления циклона различаются.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+8 градусов, в ночь на четверг местами возможно понижение до -2 градусов, в ближайшие дни ожидается температура не выше +15 градусов, при прояснении дождевых облаков температура воздуха днем ​​часто будет ниже +10 градусов.

Вероятно, что следующая неделя в Латвии также будет холоднее обычного.

