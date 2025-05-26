В ближайшем будущем мы увидим череду банкротств: эксперт требует запретить строительство ветропарков

«Мы скоро увидим реальные цены, потому что все, кто смотрит на цены на электроэнергию на NordPool, когда светит солнце, видят, что электроэнергия цены не имеет. Что будут делать те, кто уже построил свои парки и должен будет покрыть свои инвестиции? Очень вероятно, что нас ждет череда банкротств, также возникнут проблемы у банков, которые финансировали эти проекты, то же самое произойдет и с ветряными парками», — объясняет Ауце.

Он отмечает, что когда ветряных парков станет столько же, сколько солнечных панелей, энергия ветра тоже станет никому не нужна, и её стоимость упадёт до нуля.

«Мы это уже видим в ветреные дни! Мы должны всеми силами попытаться остановить возможности и желание Latvenergo строить всё новые и новые ветряные парки, потому что это будут просто выброшенные деньги, вытащенные из наших кошельков!», — подчёркивает Ауце.

Как сообщалось ранее, Федерация возобновляемой энергии (LAEF) призывает политиков соблюдать механизмы безопасности, закрепленные в законе в отношении планируемых ветряных электростанций, не прерывая процесс аукционов, а также обеспечить основанный на фактах диалог с жителями. Об этом представители LAEF сообщили агентству LETA, комментируя полученное «Latvijas valsts meži» (LVM) на этой неделе распоряжение министра земледелия с требованием прекратить заключение новых договоров на развитие ветряных электростанций на государственных лесных территориях.

В федерации подчёркивают, что действующее правовое регулирование и система аукционов LVM уже обеспечивают защиту интересов общества, экологической безопасности и экономической выгоды государства.

LAEF упоминает несколько аспектов, которые, возможно, не были в полной мере проанализированы при публикации политического заявления.

Во-первых, в будущем в Латвии резко возрастёт потребление электроэнергии, и производящей энергию из возобновляемых ресурсов промышленности, а также цифровой экономике потребуется местное, в том числе «зелёное», электричество. Кроме того, в настоящее время Латвия импортирует от 30% до 40% необходимой электроэнергии.

Ссылаясь на недавнее исследование Eurelectric и EY, LAEF отмечает, что к 2030 году потребление электроэнергии в Латвии может вырасти более чем на 40%, достигнув примерно 10 тераватт-часов (TWh) в год. Без новых объёмов возобновляемой энергии Латвия не сможет привлечь современные заводы, дата-центры и водородные проекты.

Во-вторых, LAEF отмечает, что система аукционов LVM — это продуманный инструмент управления государственными ресурсами, который обеспечивает честную и открытую конкуренцию между отраслевыми компаниями. В первых аукционах 2024 года были привлечены 13 девелоперов с планируемой установленной мощностью до 1400 мегаватт (MW) — государство за 30 лет получит около 126 миллионов евро от арендных платежей, причём платежи начнутся уже на стадии исследований.

Председатель правления LAEF Харалдс Вигантс утверждает, что внедрённая LVM система обеспечивает рациональное управление государственными ресурсами, честную и открытую конкуренцию между компаниями ветроэнергетической отрасли. Такой подход соответствует долгосрочным интересам латвийского государства.

В-третьих, в LAEF поясняют, что социально-экономическая выгода для местного сообщества уже закреплена в законе. Самоуправления и жители в радиусе двух километров от ветропарка получают по 2500 евро за каждый установленный мегаватт в год — половина идёт в бюджет самоуправления, половина — напрямую жителям. Эти средства не облагаются подоходным налогом и могут быть направлены на дороги, детские сады и другие местные проекты. Это первый прямой финансовый инструмент, доходящий до конкретного самоуправления, в котором осуществляется хозяйственная деятельность, подчёркивает LAEF.

В-четвёртых, LAEF указывает, что поддержка населения в отношении ветроэнергии превышает две трети, а мифы о снижении качества жизни не соответствуют действительности. В процессе оценки воздействия на окружающую среду (IVN) девелоперы обязаны учитывать шум, световые помехи и многие другие экологические аспекты и влияние ветропарков на окружающую среду.

LAEF призывает лиц, принимающих решения, соблюдать предусмотренные в законе механизмы безопасности и участия общества, не прекращая при этом процесс аукционов. LAEF также призывает обеспечить диалог с населением, основанный на фактах, а не тормозить важные инвестиции из-за популистской риторики, а также уважать цели Национального энергетического и климатического плана и готовность частных инвесторов вложить сотни миллионов евро в экономику Латвии без требования экономических субсидий или государственных гарантий.

Ранее сообщалось, что министр земледелия Армандс Краузе (ZZS), учитывая высказанные в публичном пространстве мнения по поводу проводимых LVM аукционов на размещение ветропарков в государственных лесах, в первой половине мая поручил предприятию прекратить предоставление новых прав застройки для девелоперов ветропарков и заключение новых договоров.

Краузе указал, что строительство ветропарков в государственных лесах должно происходить с учётом мнения общества и потребностей в ветроэлектроэнергии, добавив, что лес — это национальное богатство Латвии, которым следует управлять в интересах общества и государства.

«Мнения, которые сейчас звучат, и непонимание со стороны общества свидетельствуют о том, что по вопросам аукционов на государственные лесные территории вопросов больше, чем ответов. Поскольку строительство ветропарков может существенно повлиять на повседневную жизнь и качество жизни людей, необходим прозрачный и качественный диалог с обществом», — пояснил министр.

Краузе отметил, что реакция общества указывает на то, что при принятии решения, возможно, были проигнорированы основные принципы хорошего управления.

В министерстве также подчеркнули, что уже заключённые договоры приказ министра не затрагивает.

В свою очередь, руководитель управления недвижимости LVM Валдис Калнс сообщил агентству LETA, что решение министра затронет три поданных на данный момент заявки на проведение новых аукционов. В этих проектах общая заявленная площадь исследований составляет около 800 гектаров.

В 2023 и 2024 годах LVM провела аукционы и заключила в общей сложности 27 договоров о праве на исследование и строительство ветропарков. Общая площадь исследований по уже заключённым договорам составляет 109 000 гектаров.