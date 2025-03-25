В Белом доме заявили о прекращении огня на Черном море

По данным Вашингтона, в ходе переговоров делегаций США и РФ в Эр-Рияде была достигнута договоренность об обеспечении безопасного судоходства на Черном море. Стороны сошлись во мнениях о необходимости исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях на Черном море, заявил пресс-пул Белого дома во вторник, 25 марта.

Со своей стороны Соединенные Штаты пообещали помочь РФ, ведущей войну против Украины, восстановить доступ на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на страхование морских грузоперевозок и улучшить доступ к портам и платежным системам для соответствующих транзакций, отмечается далее.

Кроме того, по данным Белого дома, Вашингтон и Москва намерены разработать меры по реализации договоренностей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о запрете ударов по энергетическим объектам РФ и Украины. Обе стороны также приветствуют усилия третьих стран по поддержке договоренностей в энергетической и морской сферах. "Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", - сообщил пресс-пул Белого дома.

Договоренности США и Украины

Во втором заявлении, опубликованном пресс-пулом Белого дома, перечисляются договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в Эр-Рияде делегаций США и Украины. Первым пунктом, как и в первом заявлении, называется намерение "обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Далее отмечается, что США "по-прежнему привержены содействию в обмене военнопленными, освобождении гражданских задержанных и возвращении принудительно перемещенных украинских детей". Кроме того, как и в первом заявлении, сообщается о договоренности разработать меры по реализации запрета на удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины, а также о продолжении работы над достижением мира.

Кремль отказался раскрыть содержание переговоров с США

Ранее в тот же день Кремль отказался раскрыть содержание многочасовых переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде 24 марта. "Речь идет о технических переговорах, с погружением в детали", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По этой причине общественность не будет проинформирована о ходе дискуссий, добавил он. Данные контакты будут продолжены, однако конкретные сроки пока не определены, уточнил он.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде, заявил о "насыщенном, непростом, но весьма полезном" диалоге. Карасин указал, что к дальнейшим российско-американским переговорам будут привлечены другие страны, а также ООН. Между тем Reuters сообщало, что по итогам переговоров делегаций США и России в "ближайшем будущем" ожидается "позитивное заявление".

Переговоры делегаций США и РФ, длившиеся весь день 24 марта, завершились около 23.00 мск. Днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США и Украины, обороняющейся от российского вторжения. Украинская делегация после завершения встречи осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться результатов переговоров США и РФ. 25 марта прошла еще одна встреча украинской делегации с представителями США. Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Украина и Россия близки к полному прекращению огня.