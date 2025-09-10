В Баложи пропал мужчина: родные подозревают похищение и ищут свидетелей

Машину Роланда нашли в разобранном состоянии на территории гаражного кооператива. Сначала соседи думали, что он добровольно сел в чужой автомобиль к знакомым людям. Но позже появились видеозаписи, которые показали совсем иное развитие событий.

«За ним следили, он зашёл в гараж. Двое мужчин остались в машине ждать, двое обошли кругом. Когда он сел в свою машину, его заблокировали на X5, выбили стёкла и кричали по-русски, что они полиция. Его затащили в машину, а его авто увезли в сторону, где стояло много разбитых машин. Его почти невозможно было заметить», — рассказал брат пропавшего Александр.

По его словам, похитители действовали подготовленно: использовали чёрный BMW X5 с поддельными эстонскими номерами. Уже через несколько часов после событий жена Роланда получила звонок с номера мужа: неизвестный сказал, что её муж находится в полиции. Зачем звонили — непонятно.

Свидетели утверждают, что на следующий день на место приезжали полицейские с собаками и прочёсывали территорию. В Государственной полиции подтвердили: начат уголовный процесс и расследование. Ведомство не исключает, что в отношении мужчины действительно совершено преступление.

Родные Роланда призывают возможных свидетелей откликнуться, чтобы прояснить обстоятельства происшествия.