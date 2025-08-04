В Балдоне открыли астероид и назвали местным топонимом

В ночь на 23 октября 2017 года в астрофизической обсерватории Балдоне был открыт астероид «(678676) Liepāja = 2017 UK101».

Примерный размер вновь обнаруженного астероида составляет один километр, а его орбита пересекает орбиту Земли в ближайшей точке на расстоянии 251 миллиона километров. На момент открытия астероид находился в южной части созвездия Персея и имел звёздную величину 21,3.

Наблюдения за астероидом проводил ведущий научный сотрудник Института астрономии Факультета точных наук и технологий ЛУ Илгмарс Эглитис, а измерения координат выполнил ведущий научный сотрудник Института теоретической физики и астрономии Вильнюсского университета Казимиерас Чернис.