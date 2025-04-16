Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«В Атлантическом океане идёт война!» Россия может спровоцировать глобальный коллапс интернета: СМИ (2)

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 12:17

Выбор редакции 2 комментариев

Scanpix

Пока Россия продолжает войну в Украине и конфронтацию с Западом, на горизонте вырисовывается новая угроза — атаки на подводную инфраструктуру, которая является основой интернета и энергетики, пишет Daily Mail. Руководители НАТО в сфере обороны предупреждают, что Россия, используя так называемый «теневой флот», может спровоцировать глобальный коллапс интернета и средств связи.

Телекоммуникационные гиганты выражают обеспокоенность тем, что эта критически важная подводная инфраструктура остаётся «уязвимой» и может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина.

Обращаясь к Великобритании, Европейскому союзу и НАТО, такие компании, как Vodafone, Telefonica (владельцы O2) и Orange, подчёркивают необходимость срочных действий в свете возможных атак России на линии передачи данных.

В открытом письме чиновникам оборонной сферы компании пишут:
«Последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы — они могут затронуть глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критически важные услуги по всему миру. Обеспечение безопасности подводных кабелей должно стать краеугольным камнем более широкой стратегии защиты инфраструктуры. Если мы начнём действовать сейчас, мы сможем защитить сети, на которых строится наше общее будущее.»

Более 500 подводных кабелей обеспечивают около 95% международного трафика данных. Эти кабели, проложенные по морскому дну, жизненно важны для финансовых операций, правительственной связи, передачи энергии и других критически важных услуг. Однако их удалённое расположение делает их труднодоступными для защиты.

С октября 2023 года в Балтийском море уже были повреждены 11 кабелей. Несколько инцидентов произошло и в Северном море. Во всех этих случаях подозрение падает на Россию, хотя Москва официально отрицает свою причастность.

Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил:
«Мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем колебаться в действиях.»

В январе 2024 года НАТО направила 10 кораблей для патрулирования Балтийского моря с целью защиты кабелей и трубопроводов. Тем временем в Великобритании началось парламентское расследование относительно способности страны защитить свою подводную инфраструктуру.

Эксперты призывают признать все подводные кабели объектами критической инфраструктуры и усилить обмен разведывательной информацией между НАТО, ЕС и Великобританией.

Советники по вопросам безопасности призывают домохозяйства быть готовыми к непредвиденным ситуациям.
Жителям Великобритании, как и гражданам Евросоюза, рекомендуется подготовить трёхдневный аварийный комплект с водой, продуктами, лекарствами и средствами освещения.

В стратегическом обзоре обороны Великобритании, который в этом году возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, планируется оценить защищённость подводной инфраструктуры.

«В Атлантическом океане идёт война», — заявил один из высокопоставленных военных. - «Это игра в кошки-мышки, начавшаяся после окончания холодной войны и теперь вновь набирающая обороты.»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 20 реакций
Комментарии (2) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (2)

Важно 20:50

Важно 2 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (2)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 2 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (2)

Важно 20:40

Важно 2 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (2)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 2 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (2)

Важно 20:18

Важно 2 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (2)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 2 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (2)

Важно 20:09

Важно 2 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать