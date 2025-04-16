Телекоммуникационные гиганты выражают обеспокоенность тем, что эта критически важная подводная инфраструктура остаётся «уязвимой» и может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина.

Обращаясь к Великобритании, Европейскому союзу и НАТО, такие компании, как Vodafone, Telefonica (владельцы O2) и Orange, подчёркивают необходимость срочных действий в свете возможных атак России на линии передачи данных.

В открытом письме чиновникам оборонной сферы компании пишут:

«Последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы — они могут затронуть глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критически важные услуги по всему миру. Обеспечение безопасности подводных кабелей должно стать краеугольным камнем более широкой стратегии защиты инфраструктуры. Если мы начнём действовать сейчас, мы сможем защитить сети, на которых строится наше общее будущее.»

Более 500 подводных кабелей обеспечивают около 95% международного трафика данных. Эти кабели, проложенные по морскому дну, жизненно важны для финансовых операций, правительственной связи, передачи энергии и других критически важных услуг. Однако их удалённое расположение делает их труднодоступными для защиты.

С октября 2023 года в Балтийском море уже были повреждены 11 кабелей. Несколько инцидентов произошло и в Северном море. Во всех этих случаях подозрение падает на Россию, хотя Москва официально отрицает свою причастность.

Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил:

«Мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем колебаться в действиях.»

В январе 2024 года НАТО направила 10 кораблей для патрулирования Балтийского моря с целью защиты кабелей и трубопроводов. Тем временем в Великобритании началось парламентское расследование относительно способности страны защитить свою подводную инфраструктуру.

Эксперты призывают признать все подводные кабели объектами критической инфраструктуры и усилить обмен разведывательной информацией между НАТО, ЕС и Великобританией.

Советники по вопросам безопасности призывают домохозяйства быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Жителям Великобритании, как и гражданам Евросоюза, рекомендуется подготовить трёхдневный аварийный комплект с водой, продуктами, лекарствами и средствами освещения.

В стратегическом обзоре обороны Великобритании, который в этом году возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, планируется оценить защищённость подводной инфраструктуры.

«В Атлантическом океане идёт война», — заявил один из высокопоставленных военных. - «Это игра в кошки-мышки, начавшаяся после окончания холодной войны и теперь вновь набирающая обороты.»