В 25-м году почти всё будет в руках одного человека: «Немецкая волна»

Среди них, например, можно упомянуть вступление Швеции в НАТО после двух столетий нейтралитета, ввод украинской армии в Курскую область России, окончательный перенос боевых действий на территорию государства-агрессора через два с половиной года после российского вторжения, переизбрание Дональда Трампа президентом США и падение режима давнего сирийского диктатора Башара Асада.

В прошлом году наблюдались и долгосрочные тенденции, оказывающие не меньшее влияние на глобальную ситуацию, начиная со все более быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ), растущего разделения мира на враждебные блоки и неумолимого изменения климата (2024 год стал самым жарким годом).

Немецкая общественная телерадиовещательная организация "Немецкая волна" (DW) считает, что 2025 год будет характеризоваться непредсказуемостью и почти все будет в руках одного человека - Трампа.

Ясно, что война, развязанная Россией против Украины, продолжится и в этом году, но как долго? Новоизбранный президент США Трамп пообещал положить конец этому "в течение 24 часов" после вступления в должность, но очевидно, что представления Киева и Москвы о возможном решении несовместимы, а российский диктатор Владимир Путин не проявил никакого интереса к переговорам и не отказался от своих абсурдных ультиматумов.

Газета "Financial Times" (FT) подчеркивает, что Трампу придется пригрозить России новыми санкциями и усилить поддержку Киева, чтобы заставить Москву пойти на серьезные переговоры. Не исключено, что война действительно обострится в 2025 году.

В 2025 году Ближний Восток, вероятно, тоже не исчезнет из заголовков новостей. Неясно, удастся ли новому сирийскому правительству объединить религиозно, этнически и политически разношерстные бывшие оппозиционные группы и подчинить их централизованному управлению или в стране продолжит царить хаос, пока диктатура Асада не сменится столь же жестоким исламистским режимом.

Судьба Сирии затрагивает не только ее 23-миллионное население, но и ее ближайших соседей - Турцию, Ирак, Иорданию, Ливан и Израиль. Способность нового сирийского правительства обеспечить хотя бы относительный мир в раздираемой гражданской войной стране также существенно повлияет на ситуацию в Евросоюзе (ЕС), причем многие государства-члены блока проявляют нескрываемую надежду на возможность избавления от миллионов сирийских беженцев, которые наводнили европейские города.

Глобальная миграция будет буквально натыкаться на стены, поскольку лидеры во всем мире осознают, что они должны иметь возможность контролировать свои границы.

(LETA+)

