Уже мосты воруют: в Курземе опять украли перила

В LVC отмечают, что это уже третий мост в Курземе, пострадавший от вандалов. В связи с этим компания обратилась в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за нанесённого материального ущерба, который по всем трём случаям оценивается почти в 17 000 евро.

Ранее сообщалось, что на пешеходном мосту через реку Трумпе на шоссе Лиепая (A9) у Дурбе, а также на мосту через реку Аланде в окрестностях Гробини были похищены элементы перил пешеходной части.

По данным LVC, в 2023 году ущерб дорожному оборудованию на государственных дорогах составил в общей сложности 538 935 евро, причём значительная часть ущерба возникла в результате краж и актов вандализма.

В 2024 году на государственных автодорогах были повреждены или украдены:

102 дорожных знака,

80 стоек дорожных знаков,

1573 метра защитных барьеров,

2 автобусных павильона,

12 осветительных столбов,

а также другие элементы инфраструктуры. Часть повреждений была вызвана дорожно-транспортными происшествиями.

В виде компенсации от виновных лиц и страховых компаний в прошлом году удалось получить 248 617 евро.

Компания LVC была основана в конце 2004 года и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует государственные закупки. В ведении LVC находится более 20 000 километров государственных дорог.