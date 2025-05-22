Уже мосты воруют: в Курземе опять украли перила

В LVC отмечают, что это уже третий мост в Курземе, пострадавший от вандалов. В связи с этим компания обратилась в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за нанесённого материального ущерба, который по всем трём случаям оценивается почти в 17 000 евро.
Ранее сообщалось, что на пешеходном мосту через реку Трумпе на шоссе Лиепая (A9) у Дурбе, а также на мосту через реку Аланде в окрестностях Гробини были похищены элементы перил пешеходной части.
По данным LVC, в 2023 году ущерб дорожному оборудованию на государственных дорогах составил в общей сложности 538 935 евро, причём значительная часть ущерба возникла в результате краж и актов вандализма.
В 2024 году на государственных автодорогах были повреждены или украдены:
- 102 дорожных знака,
- 80 стоек дорожных знаков,
- 1573 метра защитных барьеров,
- 2 автобусных павильона,
- 12 осветительных столбов,
а также другие элементы инфраструктуры. Часть повреждений была вызвана дорожно-транспортными происшествиями.
В виде компенсации от виновных лиц и страховых компаний в прошлом году удалось получить 248 617 евро.
Компания LVC была основана в конце 2004 года и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует государственные закупки. В ведении LVC находится более 20 000 километров государственных дорог.