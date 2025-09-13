Бывший командир НВС: «Восточный страж» скорее всего не удержит Россию от дальнейших провокаций

Он подчеркнул, что считает создание такой миссии положительным, значимым и важным шагом со стороны НАТО. "Инициатива играет очень большую роль", - сказал Маклаков.

Этот шаг предпринят после того, как в воздушное пространство Польши вторглись около 19 российских дронов, но, по мнению Маклакова, инициатива запоздала: "Уже прошли три года войны, дроны залетали в Латвию, Румынию и в Польшу тоже". Тем не менее, хорошо, что она вообще появилась: "Побеждает тот, у кого есть инициатива".

Маклаков не считает, что инцидент с дронами был случайностью или ошибкой, как предполагает президент США Доналд Трамп. Бывший командир НВС думает, что "Восточный страж" не удержит Россию и от дальнейших провокаций против стран НАТО. Они могут быть разными - и на море, и на суше. Именно поэтому очень важно действовать на упреждение, подчеркнул Маклаков.