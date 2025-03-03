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«Ужасно портят нервы!» — пенсионерку замучила бюрократия при попытке получить от государства компенсацию

tv3.lv 3 марта, 2025 07:57

Латышские СМИ 0 комментариев

Жительница Екабпилса Ливия подала заявление на получение поддержки от государства, чтобы приобрести себе трость-квадропод, без которой тяжело передвигаться. Из-за бюрократии, с которой она столкнулась, у пожилой женщины опустились руки и она уже была готова сдаться. Ливия предупреждает других желающих приобрести вспомогательные техсредства о том, с чем им придется столкнуться, сообщает программа "Без табу".

Ливия никогда ничего от государства не просила, но в старости, когда стало тяжело передвигаться, она в кои веки попыталась получить поддержку от него: "Я честно отработала, вырастила троих детей, поэтому подумала: если бомж может попросить и получить, почему я не могу?"

Нужную Ливии трость оказалось возможно приобрести в Центре вспомогательных техсредств в Вайвари, часть расходов обещали компенсировать. Там смогли предложить только один вид тростей, который клиентке не подошел, поэтому госучреждение предложило Ливии самой найти подходящую трость, купить ее и прислать документы, после чего ей должны были перечислить компенсацию в размере 26 евро.

Ливия недоумевает, почему это компетентное госучреждение не помогает подыскать нужные техсредства. После долгих поисков ей все же удалось отыскать в магазине медицинских товаров трость, которая ей подошла бы. Трость была заказана, за доставку доплачено 10 евро.

Все документы, которые у нее были, Ливия отправила по почте в Центр вспомогательных техсредств и стала ждать обещанную компенсацию. Через некоторое время ей ответили, что нужна еще копия декларации соответствия на товар. Пенсионерка растерялась: она не имеет понятия, что это за документ.

Редакция "Без табу" выяснила, что это подверждение от торговца, что товар является медицинским устройством, соответствует всем требованиям и безопасен. В центре ей не удосужились рассказать доступным языком, что такой документ нужен, поэтому Ливии и в голову не пришло потребовать его у продавца.  Хотя и так ясно, что это трость и в чеке написано, что она куплена в магазине медицинских товаров, госчиновникам нужна очередная бумажка, чтобы подтвердить очевидное.

У Ливии нет сил для борьбы с бюрократией: чтобы получить от магазина нужный документ, ей опять пришлось бы туда писать, а это означает новые расходы. В электронном виде она отправить запрос не может - у Ливии нет электронной подписи. На почту ей добираться тяжело, так как она ходит с трудом.

Желая помочь пожилой женщине, редакция "Без табу" обратилась в магазин и договорилась, что нужные документы перешлют в Центр вспомогательных техсредств.

В центре согласились, что система несовершенна и что бюрократия затрудняет получение техсредств, частично финансируемых государством. В будущем этот процесс планируется облегчить, чтобы и техсредства, и компенсацию стало проще получить. Согласно новому порядку, в центре сами будут отбирать проверенных торговцев медтехникой, которые могут обеспечить всю нужную документацию, сами будут приобретать техсредства и доставлять их клиентам.

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