Устье реки Гауя закрыто для посещения до конца июля: что случилось?

Запрет действует в период гнездования птиц с 1 мая по 31 июля.

В это время устье Гауи закрыто для посетителей — отдыхающих, туристов, лодочников, рыболовов и т. д. Вам не разрешается находиться там самим и позволять бегать своим собакам.

Чтобы люди могли четко понимать, где начинается охраняемая территория, на природе установлены указатели и информационные стенды с картами местности.

Запрет был введен с целью восстановления прежней популяции малых крачек. Ежегодный мониторинг прибрежных птиц показывает, что в настоящее время вдоль почти 500-километровой береговой линии Латвии гнездится менее 100 пар малых крачек. Их численность продолжает сокращаться, поэтому в Латвии этот вид находится под угрозой исчезновения.

Малые крачки строят гнезда в песке пляжа и очень чувствительны к вмешательству человека, особенно собак, во время гнездования, что отрицательно сказывается на вылуплении, выращивании птенцов и популяции вида. Песок пляжа — единственное место обитания и гнездования этих птиц.

Исследования показывают, что птицы воспринимают находящихся поблизости людей как угрозу, поэтому взрослые птицы покидают гнезда, а птенцы отбиваются от родителей, спасаясь бегством. Со временем птицы покидают ранее облюбованные территории, перестают откладывать яйца и выращивать птенцов, что приводит к сокращению популяции вида.

Напротив, птенцы птиц, гнездящихся на пляже, — это оперившиеся птенцы, которые покидают гнездо вскоре после вылупления и следуют за родителями, которые их кормят и заботятся о них. Птенцы в это время не летают, они передвигаются по земле, поэтому могут стать легкой добычей собак.

Ранее в устье реки Гауя была зарегистрирована крупная колония малых крачек. Последняя попытка гнездования этого вида была предпринята в этом месте в 2010 году. Однако с ростом численности людей и появлением свободно гуляющих собак птицы больше не выбирают эти места для гнездования.

Если нам удастся восстановить привлекательность этой территории для гнездования малых крачек, то рядом с ними начнут гнездиться и другие виды, обитающие на берегу, такие как речные и песчаные крачки, речные и морские крачки, а также морская чайка.

С 2022 года в устье реки Гауя действует сезонный запрет. В первый год можно было наблюдать, как отдельные пары птиц посещали, кормились и исследовали закрытые участки устья.