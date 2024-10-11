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Унесенный ураганом мужчина через сутки спасен в океане (ВИДЕО)

Редакция PRESS 11 октября, 2024 10:07

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Мужчину унесло в океан во время урагана «Милтон». Он спасся, ухватившись за холодильник, сообщает телеграм-канал ASTRA

Рыболовное судно мужчины сломалось за несколько часов до того, как ураган достиг берега. Он смог связаться по радио со станцией береговой охраны, после этого связь была потеряна. Спустя сутки спасатели обнаружили его в Мексиканском заливе, в 48 км от побережья Флориды — он цеплялся за холодильник, который унесло в океан.

«Этот человек выжил в кошмарной ситуации даже для самого опытного моряка», — прокомментировала представитель береговой охраны США Дана Грейди.

Еще одного человека обнаружили на перевернутой лодке более чем в 100 км от побережья Мексики.

ФОТО скриншот видео из телеграм

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