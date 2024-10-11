Унесенный ураганом мужчина через сутки спасен в океане (ВИДЕО)

Рыболовное судно мужчины сломалось за несколько часов до того, как ураган достиг берега. Он смог связаться по радио со станцией береговой охраны, после этого связь была потеряна. Спустя сутки спасатели обнаружили его в Мексиканском заливе, в 48 км от побережья Флориды — он цеплялся за холодильник, который унесло в океан.

«Этот человек выжил в кошмарной ситуации даже для самого опытного моряка», — прокомментировала представитель береговой охраны США Дана Грейди.

Еще одного человека обнаружили на перевернутой лодке более чем в 100 км от побережья Мексики.

ФОТО скриншот видео из телеграм