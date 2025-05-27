Умирает каждый десятый пациент: в латвийской больнице вскрылись пугающие цифры

Больница Добеле и округа. Середина рабочего дня. Движение не прекращается. В одной части здания продолжается капитальный ремонт. В приёмное отделение Служба неотложной медицинской помощи доставляет очередного пациента, другого приводит семья.

В годовом отчёте больница сообщает о сравнительно высоком показателе смертности. По информации Национальной службы здравоохранения и расчетам Минздрава, в больнице Добеле и округа самый высокий процент смертности среди аналогичных больниц — 11%. В объединённой больнице Балви и Гулбене умерли 9% пациентов, в Цесисе, Юрмале и Кулдиге — по 7%. Следом идут Огре и Мадона. Все эти учреждения относятся к больницам третьей категории, предоставляющим терапевтическую, хирургическую, гинекологическую, педиатрическую, травматологическую, неврологическую и реабилитационную помощь. За исключением Цесиса — там также принимают роды.

«Мне нечего добавить. Статистика такая, какая она есть. Это сухие цифры, которые мы каждый год обобщаем», — сказал председатель правления Добельской больницы Леон Зариньш.

В Добельской думе, которая является держателем акций больницы, не считают такой процент смертности чем-то чрезвычайным. Анализ показывает, что большинство умерших — онкобольные с последней стадией или пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

«Для больницы третьего уровня такой процент адекватен! Мы знаем, что четвертый и пятый уровни занимаются сложными случаями, но, когда помочь не могут — отправляют в 3-й. Здесь помогают пожилым, хронически больным, которые обращаются слишком поздно. И, кроме того, это сельская больница, вокруг много пансионатов. Как у нас в Добеле. И именно такие пациенты проводят здесь свои последние дни жизни», — прокомментировал председатель думы Добельского края Ивар Горскис.

Руководитель Земгальского отделения Инспекции здоровья поясняет, что последняя плановая проверка в больнице Добеле была в 2022 году. Однако в таких проверках случаи смерти не рассматриваются. Если у родственников есть подозрения в ошибке, они могут подать заявление. В 2024 году в Фонд риска лечения поступило 29 заявлений, связанных со случаями смерти в больницах. Одно из них — по Добеле.

«Одно заявление касалось педиатрии в больнице Добеле. В этом случае оценивали, был ли причинён вред. Было установлено, что вред причинён, и выплачена компенсация», — сказала руководитель Земгальского отдела контроля инспекции здоровья Айриса Лапиня.

За этот случай выплатили более 7 тысяч евро, хотя максимальная компенсация может достигать 140 тысяч, если выявлена грубая ошибка или халатность. Министерство здравоохранения также не видит поводов для тревоги. Наоборот — в условиях старения нации число смертей в больницах будет расти.

«Мы это и не скрываем. Таких пациентов будет всё больше, потому что возможности диагностики и лечения растут. Где-то их надо лечить. Не всех можно отправить домой. Не всех родственники могут забрать. Не всех примет учреждение соц. опеки. Поэтому нужны такие местные уровни помощи!», — прокомментировала представитель Минздрава Санита Янка.

В Добельскую больницу активно вкладываются средства в ремонт помещений и закупку оборудования, но остаётся проблема привлечения врачей и медсестёр.

«Один этаж полностью отремонтируем для семейных врачей — предоставим им помещения бесплатно! У нас есть специалист по персоналу, который ездит и уговаривает медиков приехать работать в Добеле. Это долгосрочная работа. Шести резидентам платим стипендии — очень надеемся, что они останутся!», — сказал Ивар Горскис.

Также здесь создана лаборатория, что повышает качество диагностики.