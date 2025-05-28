Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Пенсионные деньги Латвии: кто ими пользуется и почему не мы сами

Редакция PRESS 28 мая, 2025 16:41

Важно 0 комментариев

Фото LETA.

На конец 2024 года пенсионные фонды 2-го уровня Латвии накопили около 8,29 млрд евро. Казалось бы, это солидная сумма, способная сыграть важную роль в развитии экономики страны. Однако реальность такова, что более 90% этих средств инвестируются за рубежом — в США, Германии, странах Северной Европы. В Латвии остается лишь около 8%.

Куда утекают миллиарды и почему их не видно у нас

С 2007 года доля инвестиций пенсионных фондов 2-го уровня в Латвии упала с 60% до 8%, несмотря на то, что общий объем накоплений значительно вырос. Банк Латвии собрал данные: основная масса средств инвестируется в американские фондовые рынки и экономики стран ЕЭЗ, тогда как в Латвии инвестиции даже сокращаются.

Как считает глава Латвийского банка Мартиньш Казакс, страна теряет потенциал роста, позволяя этим деньгам работать на другие экономики. Его рекомендация — выводить на рынок активы, в том числе государственные компании, пусть даже частично, если это единственный путь повысить ликвидность и интерес инвесторов.

Такая ситуация вызывает вопрос: почему деньги, которые накапливаются в рамках обязательной пенсионной системы, практически не работают на саму Латвию? Это особенно актуально в условиях постоянной инфляции, которая «съедает» сбережения, если они не вложены в активы с доходностью.

Вопрос давно перестал звучать как «инвестировать или не инвестировать?». Он звучит иначе: «почему мы разогреваем чужие экономики, а не свою?»

Проблема не в спросе — проблема в предложении

Представители пенсионных фондов и регуляторы сходятся во мнении: вкладывать в Латвию можно и нужно, но рынок капитала не предлагает достаточного числа качественных и прозрачных возможностей. По сути, он слаборазвит. Акции латвийских компаний редко выходят на биржу, а те, что выходят, — предлагают слишком незначительные пакеты для крупных институциональных инвесторов.

Биржа в Риге в принципе не развита, отмечают эксперты. Хотя некоторые компании и котируются, но оборот относительно мал. Для пенсионных фондов такие инвестиции не создают добавленной стоимости. Даже те компании, которые в соседних странах давно торгуются на бирже, в Латвии по-прежнему вне рынка.

Таким образом, проблема не в отсутствии интереса к инвестициям в Латвии, а в ограниченных возможностях это делать.

Что может и должно сделать государство

Государство не может оставаться пассивным наблюдателем. Его задача — активизировать финансовый рынок:

•             стимулировать вывод государственных предприятий на биржу;

•             разрешить пенсионным фондам напрямую инвестировать в ключевые отрасли — инфраструктуру, энергетику, телекоммуникации;

•             создать правовую базу для инвестиций в альтернативные классы активов — например, недвижимость, леса, проекты государственно-частного партнёрства.

Эксперты считают, что разумным ориентиром может стать увеличение доли пенсионных инвестиций в Латвии до 20–30%. Это не должно быть жестким требованием, а скорее рекомендацией, учитывая, что оставшиеся 70–80% по-прежнему могут эффективно размещаться за рубежом.

Цель есть, но до нее далеко

Правительство Латвии в 2022 году поставило цель: к 2027 году довести стоимость акций, торгующихся на Рижской фондовой бирже, до 9% от ВВП, что соответствует уровню Таллинской биржи. Это около 3,6 млрд евро.

Но пока таких сумм на горизонте и близко не видно. К IPO готовится лишь многострадальная  airBaltic, и то — в принудительном порядке. Оценки стоимости компании варьируются от 140 до 280 миллионов евро, но это, что называется, очень консервативная оценка. Ряд экспертов сомневаются, что акции компании, на протяжении многих лет терпящей хронические убытки, вообще вызовут интерес на рынке. 

Если правительтсво и дальше намерено предлагать бирже такой «неликвид», то о планах если не перегнать, то хотя бы догнать эстонский уровень можно забыть.

Кейс LMT и TET: шанс для пенсионных фондов?

Между тем государству есть что предложить потенциальным инвесторам. К примеру, в Латвии государственные леса составляют около 48% от общей площади лесов страны. Древесина используется для производства мебели, строительных материалов и биоэнергии. Инвестиции в эту отрасль могут быть стабильными, особенно с учетом растущего спроса на экологичные и возобновляемые ресурсы.

Важнейшим кейсом может стать ситуация вокруг LMT и TET — стратегических телекоммуникационных компаний, значимых как для экономики, так и для национальной безопасности. Сейчас около 60% акций LMT контролирует шведская Telia Company, и правительство Латвии рассматривает возможность их выкупа.

Министерство экономики и рабочая группа с декабря ведут закрытые переговоры с Telia, обсуждая возможную консолидацию LMT и TET. Возможен также сценарий участия Latvenergo в сделке, а Банк Латвии, Рижская фондовая биржа и финансовые эксперты предлагают привлечь к выкупу пенсионные фонды.

Вывод прост: если Латвия хочет, чтобы пенсионные средства работали на будущее страны, нужно не менять пенсионную систему, а создать инфраструктуру и инструменты для вложения этих средств дома. Это деньги латвийцев — они заслуживают того, чтобы не просто расти на чужом фондовом рынке, но и строить экономику Латвии. А для этого министерству экономики стиоит приложить усилия, которые окупятся сторицей.

Александр ТУЛУБЬЕВ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 28.05.2025
Ожидаются дожди и похолодание
Bitnews.lv 14 минут назад
Представлены актеры сериала про Гарри Поттера
Sfera.lv 16 минут назад
Микропредприятия выпустят за рубеж
Bitnews.lv 28 минут назад
Веломарафон Toyota остановит центр 1 июня
Bitnews.lv 1 час назад
Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США
Sfera.lv 4 часа назад
Артур Ирбе выступил против участия России на олимпиаде
Sfera.lv 6 часов назад
Экс-министр обороны: «Обучение основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи»
Sfera.lv 6 часов назад
Янсонс гипотетически явится с докладом в Сейм на следующей неделе
Sfera.lv 7 часов назад

Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

Читать
Загрузка

Обучение стрельбе в школах и зубы дракона на границе: Латвия готовится к чрезвычайной ситуации

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Читать

Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

Новости Латвии 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Читать

Не опозоримся? Литва будет наблюдать за снижением цен в Латвии

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Читать

Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

Латышские СМИ 17:37

Латышские СМИ 0 комментариев

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

Читать

Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Читать

«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

Читать