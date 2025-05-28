Пенсионные деньги Латвии: кто ими пользуется и почему не мы сами

Куда утекают миллиарды и почему их не видно у нас

С 2007 года доля инвестиций пенсионных фондов 2-го уровня в Латвии упала с 60% до 8%, несмотря на то, что общий объем накоплений значительно вырос. Банк Латвии собрал данные: основная масса средств инвестируется в американские фондовые рынки и экономики стран ЕЭЗ, тогда как в Латвии инвестиции даже сокращаются.

Как считает глава Латвийского банка Мартиньш Казакс, страна теряет потенциал роста, позволяя этим деньгам работать на другие экономики. Его рекомендация — выводить на рынок активы, в том числе государственные компании, пусть даже частично, если это единственный путь повысить ликвидность и интерес инвесторов.

Такая ситуация вызывает вопрос: почему деньги, которые накапливаются в рамках обязательной пенсионной системы, практически не работают на саму Латвию? Это особенно актуально в условиях постоянной инфляции, которая «съедает» сбережения, если они не вложены в активы с доходностью.

Вопрос давно перестал звучать как «инвестировать или не инвестировать?». Он звучит иначе: «почему мы разогреваем чужие экономики, а не свою?»

Проблема не в спросе — проблема в предложении

Представители пенсионных фондов и регуляторы сходятся во мнении: вкладывать в Латвию можно и нужно, но рынок капитала не предлагает достаточного числа качественных и прозрачных возможностей. По сути, он слаборазвит. Акции латвийских компаний редко выходят на биржу, а те, что выходят, — предлагают слишком незначительные пакеты для крупных институциональных инвесторов.

Биржа в Риге в принципе не развита, отмечают эксперты. Хотя некоторые компании и котируются, но оборот относительно мал. Для пенсионных фондов такие инвестиции не создают добавленной стоимости. Даже те компании, которые в соседних странах давно торгуются на бирже, в Латвии по-прежнему вне рынка.

Таким образом, проблема не в отсутствии интереса к инвестициям в Латвии, а в ограниченных возможностях это делать.

Что может и должно сделать государство

Государство не может оставаться пассивным наблюдателем. Его задача — активизировать финансовый рынок:

• стимулировать вывод государственных предприятий на биржу;

• разрешить пенсионным фондам напрямую инвестировать в ключевые отрасли — инфраструктуру, энергетику, телекоммуникации;

• создать правовую базу для инвестиций в альтернативные классы активов — например, недвижимость, леса, проекты государственно-частного партнёрства.

Эксперты считают, что разумным ориентиром может стать увеличение доли пенсионных инвестиций в Латвии до 20–30%. Это не должно быть жестким требованием, а скорее рекомендацией, учитывая, что оставшиеся 70–80% по-прежнему могут эффективно размещаться за рубежом.

Цель есть, но до нее далеко

Правительство Латвии в 2022 году поставило цель: к 2027 году довести стоимость акций, торгующихся на Рижской фондовой бирже, до 9% от ВВП, что соответствует уровню Таллинской биржи. Это около 3,6 млрд евро.

Но пока таких сумм на горизонте и близко не видно. К IPO готовится лишь многострадальная airBaltic, и то — в принудительном порядке. Оценки стоимости компании варьируются от 140 до 280 миллионов евро, но это, что называется, очень консервативная оценка. Ряд экспертов сомневаются, что акции компании, на протяжении многих лет терпящей хронические убытки, вообще вызовут интерес на рынке.

Если правительтсво и дальше намерено предлагать бирже такой «неликвид», то о планах если не перегнать, то хотя бы догнать эстонский уровень можно забыть.

Кейс LMT и TET: шанс для пенсионных фондов?

Между тем государству есть что предложить потенциальным инвесторам. К примеру, в Латвии государственные леса составляют около 48% от общей площади лесов страны. Древесина используется для производства мебели, строительных материалов и биоэнергии. Инвестиции в эту отрасль могут быть стабильными, особенно с учетом растущего спроса на экологичные и возобновляемые ресурсы.

Важнейшим кейсом может стать ситуация вокруг LMT и TET — стратегических телекоммуникационных компаний, значимых как для экономики, так и для национальной безопасности. Сейчас около 60% акций LMT контролирует шведская Telia Company, и правительство Латвии рассматривает возможность их выкупа.

Министерство экономики и рабочая группа с декабря ведут закрытые переговоры с Telia, обсуждая возможную консолидацию LMT и TET. Возможен также сценарий участия Latvenergo в сделке, а Банк Латвии, Рижская фондовая биржа и финансовые эксперты предлагают привлечь к выкупу пенсионные фонды.

Вывод прост: если Латвия хочет, чтобы пенсионные средства работали на будущее страны, нужно не менять пенсионную систему, а создать инфраструктуру и инструменты для вложения этих средств дома. Это деньги латвийцев — они заслуживают того, чтобы не просто расти на чужом фондовом рынке, но и строить экономику Латвии. А для этого министерству экономики стиоит приложить усилия, которые окупятся сторицей.

Александр ТУЛУБЬЕВ.