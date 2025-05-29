Суд в США постановил, что Трамп превысил полномочия при введении глобальных тарифов

В решении коллегии из трех судей говорится, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), на который Трамп сослался для обоснования введения тарифов, не дает права президенту вводить пошлины почти на весь мир.

Расположенный на Манхэттене суд также заявил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия по регулированию торговли с другими странами, и это не может быть отменено президентскими полномочиями по защите экономики.

В течение нескольких минут после вынесения решения администрация Трампа подала апелляцию.

«Неизбранные судьи не вправе решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи.

«Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация готова использовать все рычаги исполнительной власти, чтобы преодолеть этот кризис и восстановить величие Америки», — добавил он.

Как отмечает CNN, суд приостановил действие глобальных тарифов, введенных Трампом на основании чрезвычайных экономических полномочий, в том числе тарифов, объявленных 2 апреля — в день, который сам президент провозгласил «Днем освобождения».

Если решение суда будет подтверждено в апелляции и, возможно, в Верховном суде, большая часть тарифов (но не все) будет приостановлена.

Как пишет телекомпания, постановление суда приостанавливает действие 30-процентных пошлин в отношении Китая, 25-процентных тарифов на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, а также 10-процентных тарифов на большинство товаров, ввозимых в США.

При этом оно не затрагивает 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли, пишет CNN.

Иск, поданный некоммерческой юридической фирмой Liberty Justice Center от имени пяти предприятий малого бизнеса, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины, стал первым крупным судебным спором в связи с тарифами Трампа.

Это дело является одним из семи судебных исков против торговой политики новой администрации, наряду с исками 13 штатов США и других групп, представляющих малый бизнес.