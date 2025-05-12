Умерла президент Латвийского общества врачей Айзсилниеце

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в твиттере выразил глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Айзсилниеце.

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.

По информации на сайте ЛОВ, до того, как стать президентом общества в 2018 году, она работала в этой организации в качестве вице-президента. Кроме того, Айзсилниеце принимала активное участие в проектах Всемирной организации здравоохранения, осваивала основы общественного здравоохранения в Швеции, Швейцарии, США, получила степень магистра в области здравоохранения в Лондонском университете.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем совета Государственного агентства лекарств.

Кроме того, Айзсилиниеце была председателем правления неправительственной организации "Проекты здоровья для Латвии", активистом окружающей среды, руководителем группы единомышленников "Чистые леса", а также автором идеи и организатором Большого субботника.

Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной врачебной среды.

Как сообщили в ЛОВ, прощание с Айзсилниеце состоится в субботу, 17 мая, в 15 часов в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе.