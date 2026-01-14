Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Гаварс родился 10 мая 1934 года в Резекне в семье врачей. Он получил образование в тогдашнем Рижском промышленном политехническом институте и Ленинградском политехническом институте. В 1971 году Гаварс получил степень кандидата наук в Центре ядерной энергетики Ульяновской области. В 1992 году Гаварс защитил докторскую диссертацию в Рижском техническом университете.

Научная карьера Гаварса была посвящена тогда еще новейшей отрасли энергетики — ядерной энергетике. Он начал ее с появлением этой отрасли в 1950-х годах. Во время строительства научного ядерного реактора в Саласпилсе в 1959 году он стал его главным инженером. После успешного запуска реактора в 1961 году Гаварс присоединился к научно-исследовательской работе в области ядерной энергетики и продолжил руководить ее группой.

Одним из наиболее оригинальных образцов оборудования ядерного реактора, соавтором которого был Гаварс, стала радиационная кривая, созданная латвийскими специалистами — источник гамма-излучения, что позволило значительно расширить использование Саласпилсского реактора.

Стало возможным широкомасштабное применение радиохимических технологий, таких как полимеризация полиэтилена, производство полимерного бетона, стерилизация материалов и другие. Под руководством Гаварса был разработан проект создания промышленного предприятия по производству радиационной химии на Игналинской атомной электростанции (АЭС).

В 1986 году, после Чернобыльской катастрофы, Гаварс был одним из руководителей научно-технической группы, которая разработала и реализовала план мер и внедрила процедуры, защищавшие территорию и жителей Латвии от разрушительных последствий аварии.

После восстановления независимости Латвии и до 2017 года Гаварс работал ведущим инженером в отделе разработок компании AS Latvenergo.

Гавар опубликовал более 90 научных статей, в том числе во всемирно известных журналах. Он также является автором восьми изобретений и семи патентов.

За свой многолетний вклад в развитие латвийской науки и энергетики Гаварс в 2020 году был награжден орденом Трех Звезд.

Прощание с Гаварсом состоится в Рижском крематории в субботу, 17 января, в 10:00.