Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Васильев был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год, помогая ей занять восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и пройти квалификацию на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Также Васильев возглавил сборную в квалификационном турнире Олимпийских игр 2018 года, приняв на себя обязанности Леонида Береснева прямо перед отборочными соревнованиями.

ФОТО с сайта Латвийской хоккейной федерации lhf.lv

За свою карьеру Васильев тренировал команду Немецкой премьер-лиги (DEL) Крефельд «Pinguine», дортмундскую команду EHC, молодежь австрийского клуба «Graz99ers», а также латвийские клубы «Рига 2000» и «Земгале»/LLU.

За свою хоккейную карьеру Васильев играл в командах Рижского RVR и рижского «Динамо».

Его брат Эдмунд Васильев также занимался хоккеем в качестве тренера и игрока. Его сын Герберт Васильев, сделавший богатую профессиональную хоккейную карьеру в Германии и Северной Америке, также работает хоккейным тренером.