Украина запретит пленным россиянам звонить домой

Украина ужесточит условия содержания в плену российских военных, лишив их возможности совершать телефонные звонки родным. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил в субботу, 7 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что российским военным в плену ранее было предоставлено право на звонки на родину, хотя это и не требуется согласно Женевским конвенциям, определяющим условия содержания военнопленных. При этом у россиян останется право на переписку, которое закреплено в международных соглашениях.

По сообщениям meduza, причиной такого решения он назвал рост числа случаев жестокого обращения с украинскими военнопленными. По словам Лубинца, запрет на телефонные звонки не нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, поскольку документ предполагает только переписку.

В марте 2024 года родственники пленных украинцев создали петицию с требованием запретить российским военнопленным звонить домой, поскольку их собственные близкие не имеют такого права в России. В апреле петиция, размещенная на сайте кабинета министров Украины, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что считает телефонные звонки важными для того, чтобы россияне не опасались сдаваться в плен. В итоге петиция была отклонена.