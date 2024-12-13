Империи наносят ответный удар: сколько лет осталось до полной исламизации Британии?

Цитата из Daily Mail:

«Мухаммед стало самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе, потеснив в официальных рейтингах Ноя. По данным Управления национальной статистики, в 2023 году более 4 600 мальчиков получили имя Мухаммед — почти на 500 больше, чем в 2022 году.

Между тем новорожденных Ноев поубавилось с 4586 до 4382. Занявшее третье место имя Оливер также сдает позиции».

На самом деле все обстоит куда хуже, чем кажется. Уже в следующем абзаце мы узнаем, что «конкретное написание этого популярного исламского имени (Muhammad) возглавило рейтинг впервые, однако, если посмотреть на все тридцать с лишним его вариантов, то окажется, что оно занимает первое место уже больше десятилетия».

Мусульманское население Великобритании уже настолько многочисленно, что через считанные годы страну ждет полное исламское порабощение. Я уже писала об этом в статье о джихаде в Лидсе, который был типичнейшим английским городом, когда я жила там 40 лет назад:

“С 2022 по 2023 год в Англии и Уэльсе прибавилось более 600 000 новых жителей. Уже в 2021 году почти 15% населения Великобритании составляли иммигранты, они в основном молоды и охотно обзаводятся детьми. 15% мигрантов приходится на Индию и Пакистан. Все пакистанские мигранты — мусульмане, как и некоторая часть индийских (остается лишь догадываться, какая). Назовем это «Империи наносят ответный удар».

По состоянию на 2021 год ислам был второй по величине религией в Великобритании: мусульмане составляли 6,5% от общей численности населения (причем, обратите внимание, это было еще до последних трех лет массовой иммиграции). В том же 2021 году мусульмане составляли 15% населения Лондона - с тех пор их доля, безусловно, выросла.

На последних выборах мусульмане получили политические должности по всей Великобритании. Одним из первых своих решений новое лейбористское правительство заново открыло финансовый кран Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), за которым стоит ХАМАС”.

Широкое распространение ислама в Англии привело к тому, что британская политика приобрела отчетливо антисемитский оттенок. А король Карл охотно продался Катару, который спонсирует ХАМАС и, до недавнего времени, привечал его лидеров, у которых руки по локоть в крови.

И тут возможны лишь два варианта: либо Британия скоро сама превратится в исламскую страну, либо разразится кровавая гражданская война. В любом случае, коренным британцам, которые даже не удосуживаются обзавестись детьми, будет очень больно. В книге “Бытия” Бог говорит Аврааму: “Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну”. Когда Великобритания отведает исламского владычества, она обнаружит, что Бог предупреждал, но его словам не вняли".