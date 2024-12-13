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«Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются»: Кудорс о русском языке посольства США

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 декабря, 2024 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

«Американцы все еще не понимают нашей ситуации. Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются, потому что США - влиятельная страна», - прокомментировал политический аналитик Андис Кудорс создание посольством США Телеграм-канал на русском языке в интервью «Неаткариге».

«Общее понимание американцами развития наций не похоже на наше. Наше отношение - европейское: мы - национальное государство. Как и другие европейские страны - Германия, Франция, Польша, Швеция, Латвия и так далее, - говорит Кудорс, - и даже если в этих странах некоторые этнические группы ассимилировались, развитие было не таким, как в США. Поэтому американцы не особенно беспокоятся: они смотрят на выбор языка иначе, чем мы. Например, в районах, где много иммигрантов-«латиноамериканцев», полицейские учат испанский. Они не беспокоятся о том, что их идентичность окажется под угрозой - так, как мы беспокоимся о нашем латышском языке. Конечно, пусть каждая страна делает то, что хочет, в пределах своих границ, но мы имеем право просить иностранных дипломатов обращать внимание на наше понимание языка».

«Когда посол или другие дипломаты обращаются к широкой общественности, а не к государственным чиновникам, политикам или дипломатам, это и есть публичная дипломатия. Это попытка обратиться к широкой аудитории, чтобы обосновать свою внешнюю политику. Это классическая публичная дипломатия. И именно этим занимается посол. Он говорит с широкой публикой на понятном ей языке. Все это было бы прекрасно, если бы Латвия не пережила период русификации и оккупации, - говорит Кудорс, - и если бы у нас не было ассоциации с поддержкой последствий русификации в лице посла. Не то чтобы он хотел поддерживать последствия русификации... Он просто не смотрит на эти аспекты».

Кудорс, однако, считает, что обращение посла на русском языке не нанесло Латвии большого вреда, но молчать об этом не стоит: «Если мы будем молчать, они и дальше будут так относиться к нашей истории. И это молчание должно исходить от гражданского общества: политики не хотят накалять отношения, потому что США - важный, незаменимый стратегический партнер для нас с точки зрения национальной безопасности, поэтому гражданское общество должно высказаться».

 

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