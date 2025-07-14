Минздрав предлагает присвоить статус объекта национальных интересов территории и объектам BKUS: зачем?

Согласно документу, этот статус планируется присвоить недвижимости по адресам Виенибас гатве, 43 и 45 — именно там размещается больничный комплекс.

В настоящее время участок земли, на котором строится Центр развития здравоохранения BKUS за счёт пожертвований, принадлежит не одному владельцу: здания находятся в собственности больницы, а земля — в собственности государства. В связи с этим министерство планирует выкупить имущественные права для полноценной реализации проекта.

Присвоение статуса объекта национальных интересов должно упростить процесс строительства: предполагается сокращение административных процедур и устранение возможных юридических барьеров, которые могут затормозить реализацию стратегически важной инициативы.

В последние годы на территории больницы активно ведётся модернизация. Уже открыты Центр психического здоровья детей и подростков, Центр эпилепсии и медицины сна, а также Центр амбулаторной помощи. В стадии подготовки находятся проекты Центра развития здравоохранения и Центра инноваций и науки.

Финансирование развития BKUS обеспечивается за счёт средств Европейского союза, Фонда восстановления, а также частных пожертвований, в частности, на создание Центра передового опыта. Однако, как подчёркивает Минздрав, сложная структура имущественных прав — здание в собственности больницы, земля в собственности государства — создаёт административные препятствия. Для целенаправленного развития инфраструктуры требуется особое правовое регулирование.