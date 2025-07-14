Ущерб на сотни тысяч евро: сильная буря размыла дороги, некоторые до сих пор закрыты для движения

Самоуправление Аугшдаугавского края обратилось за финансовой помощью к государству, поскольку не располагает свободными средствами для устранения последствий собственными силами.

Вечер и ночь на пятницу, когда многие жители впервые получили на свои телефоны экстренное предупреждение по системе экстренного оповещения о сильных ночных ливнях, стали по-настоящему экстремальными в Аугшдаугавском крае. Таких проливных дождей здесь не было уже давно, и последствия до сих пор ощутимы.

Речь идет не только о затопленных подвалах и размытых огородах, полях и лугах, где до сих пор стоит дождевая вода. В Аугшдаугавском крае серьезно пострадала именно дорожная инфраструктура.

«Мы зафиксировали первые повреждения и подали в министерство запрос о том, что нам потребуются государственные средства на непредвиденные случаи, потому что в крае размыто 60 участков дорог, их общая протяженность — почти 16 километров, разрушены и повреждены 10 водопропускных труб», — рассказал председатель думы Аугшдаугавского края Виталий Айзбалтс.

Самоуправление продолжает подсчет убытков, составляет сметы и при необходимости планирует объявить закупки. «Предполагаю, что убытки могут составить и 500 тысяч евро», — добавил Айзбалтс.

Участки дорог размыло почти во всех волостях Аугшдаугавского края. Например, на территории Вишкской волости закрыт государственный путь, и рейсовый автобус вынужден курсировать по муниципальным дорогам. «Мы каким-то образом хотя бы частично приспособили эту дорогу и устранили основные размывы, чтобы люди могли передвигаться и движение было возможно», — пояснил Айзбалтс.

Очень тяжелый год предстоит и фермерам — из-за размытых полей и посевов.

В ночь на четверг на большей части территории Латвии прошли сильные дожди. После ночных ливней в Латгалии и Видземе были затоплены несколько участков государственных автодорог — на большинстве из них движение ограничено, в Латгалии два участка полностью закрыты. Вечером в пятницу в Видземе и Латгалии был объявлен красный уровень опасности из-за гроз, которые принесли интенсивные ливни, крупный град и ураганный ветер.