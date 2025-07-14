Вандалы разнесли зону отдыха: пострадал пляж в Болдерае

Карьер в Болдерае — популярное место для отдыха как среди местных жителей, так и среди гостей города. Здесь оборудована современная зона отдыха: пляжные скамейки, детская площадка, волейбольная площадка, биотуалеты, раздевалки, контейнеры для мусора, а также стенд с спасательным кругом.

Однако в начале июля неизвестные подожгли здесь два биотуалета, а через несколько дней сожгли и большой пластиковый контейнер для мусора. Регулярно с информационного стенда исчезает спасательный круг — его бросают в кусты или в воду.

«Такое злонамеренное сжигание контейнеров с отходами существенно загрязняет окружающую среду и в сухую погоду может стать причиной лесного пожара рядом с Болдерайским карьером. Призываю рижан помочь сохранить чистоту окружающей среды и активно сообщать о случаях вандализма», — подчеркивает руководитель Департамента жилищного и коммунального хозяйства Риги Эдий Пелшс.

Чтобы защитить обустроенные объекты и сохранить порядок, городской департамент обратился к Рижской муниципальной полиции с просьбой включить территорию активного отдыха у Болдерайского карьера в ежедневное патрулирование, особенно в вечернее время.