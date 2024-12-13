Доставка еды: что важно учитывать при оформлении заказа

С отравлением и без креветок

В редакцию обратился наш постоянный читатель Николай и рассказал о произошедшей с ним неприятности.

«В пятницу вечером заказали с женой роллы, выбрав поставщика по совету знакомых. Мало того, что само блюдо было так себе — рис разваливался, соевый соус был сладким, палочки не положили вообще, — так еще ночью нам обоим стало не по себе. Отравились жутко", — сообщил потребитель.

Еще один читатель заказал через службу доставки пиццу с морепродуктами. На интернет-странице пицца была усыпана креветками. А в действительности он получил кусок трудно разрезаемого теста, обильно смазанного дешевым майонезом. «Мне показалось, что все креветки вытащил и съел доставщик", — пожаловался читатель. Скандала, впрочем, он поднимать не стал, но неприятный осадок остался.

Подобных претензий к доставщикам в Интернете выложено немало. Клиенты жалуются и на то, что курьеры не понимают латышского языка, изъясняясь только на английском. Ведь работают здесь так называемые иностранные студенты из Индии и других стран Юго-Восточной Азии. Насколько они соблюдают гигиену? Однако привлечь их к ответственности не так-то просто, поскольку текучка кадров в этой сфере колоссальная.

Предложения Минземледелия

Для того чтобы понять, насколько курьер осознает, где работает, Министерство земледелия планирует для лиц, участвующих в обороте продовольствия, ввести обязательную письменную проверку знаний в области пищевой гигиены. Это предусмотрено проектом правил Кабинета министров, который уже подготовлен и проходит процедуру согласования.

Предполагается, что после прослушивания курса «Минимальные требования гигиены на пищевом предприятии» нужно будет сдать обязательный письменный тест. Данная проверка вводится, так как существует риск, что лица, занятые в обороте продовольствия, не освоили необходимых знаний в области пищевой гигиены, недостаток которых может послужить причиной нарушений правил гигиены, особенно в отношении доставки продуктов питания, заявляют в министерстве. Естественно, курс и экзамен будут проходить на латышском языке. А с ним, как известно, у доставщиков большие проблемы.

Скорее всего, проверки начнутся только в следующем году. Но уже сейчас курьеры по доставке еды должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Все, кто хочет заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявления на латышском языке, доступный на сайте ПВС в разделе Veidlapas, и принести его в ПВС или прислать в электронном виде.

Конечно, все эти бюрократические меры повлияют только на увеличение чиновничьего аппарата, а не на качество еды и доставки. Поэтому при заказе еды нужно самому следовать определенным правилам.

Качество не гарантируют

Обычно службы доставки заключают договоры с кафе и ресторанами, доставляя уже приготовленные там блюда. Поэтому будет нелишне выяснить наименование этих заведений. По латвийским законам любое предприятие, в том числе и физическое лицо, которое предоставляет услуги общественного питания, должно быть зарегистрировано в ПВС.

Работники, в круг обязанностей которых входит обработка продуктов питания, должны обязательно проходить профилактический медицинский осмотр. Однако, помимо официальных мест общепита, еду готовят и домашние повара. Чаще всего они работают подпольно, ограничиваясь обслуживанием проверенных клиентов. Проходят ли они медосмотр и какие закупают продукты — это остается загадкой. Поэтому, заказывая еду в неофициальном месте общепита, нужно понимать, что риск отравиться, съесть некачественные или испорченные продукты очень высок.

Заказывать блюда в подобных заведениях можно лишь по рекомендации хороших знакомых. Отзывы в соцсетях и на форумах могут быть подставными: повар попросил своих друзей и родственников написать похвалу роллам или пицце. Но даже советы от близких лучше не принимать за чистую монету, а заказывать блюда в проверенных заведениях, где вы уверены и во вкусе, и в качестве.

Тем более что кафе и рестораны сейчас борются за каждого клиента и очень дорожат своей репутацией. Они сотрудничают с агрегаторами служб доставки, у которых всегда можно справиться о сроках доставки, заглянув на их интернет-сайт. И там гарантируют, что развозят блюда в специальных терморюкзаках, позволяющих сохранять требуемую санитарными нормами температуру.

Более того, теперь сумки с продуктами опечатываются, чтобы в пути курьер не мог до них добраться. Но нужно учесть, что агрегаторы доставки не гарантируют качества или вкуса еды, которую вы получите.

В группе риска

Всегда стоит помнить о блюдах, относящихся к группе риска, которые при дистанционном заказе все-таки лучше обходить стороной. Это прежде всего салаты с заправками на основе майонеза — срок их хранения не более 12 часов. Если же блюдо ничем не заправлено, то срок увеличивается до 18 часов.

Хранение салатов, где в качестве ингредиентов присутствуют куриные яйца, и вовсе ограничивается шестью часами. При этом, согласно требованиям правил санитарной безопасности, их требуется варить в течение 12 минут. И, наконец, чем больше в изделии мясных, молочных, майонезных ингредиентов (а это те самые традиционные оливье и селедка под шубой), тем выше шанс заработать инфекцию.

Куда безопаснее продукция, заправленная растительным маслом, — например, винегрет или капустный салат. Но вышеупомянутые сроки реализации касаются лишь продукции, хранившейся в морозильной витрине.

Многие рестораны стали включать кебабы и прочие блюда из рубленого мяса в свое меню. Однако такая подача дает возможность замаскировать невысокое качество сырья: мясо мелко порублено, смешано с другими ингредиентами и соусом. Понять, что что-то не так, клиент может, уже столкнувшись с последствиями. Поэтому лучше воздержаться от такого выбора или заказать блюдо без соуса (если это технически возможно) — в этом случае у вас будет больше шансов оценить качество мяса.

Будьте осторожны и с морепродуктами. В первую очередь это относится к устрицам. Этим дорогим деликатесом можно запросто отравиться, если ресторатор или доставщик нарушил температурный режим.

Доказать сложно

Если все-таки пришлось страдать после заказа готовой еды на дом и вы хотите наказать обидчика, то будьте готовы к тому, что призвать общепит к ответственности довольно сложно. Вам необходимо доказать, что отравление произошло именно из-за пищи конкретного заведения.

Во-первых, при доставке обязательно проверьте чек и сохраните его хотя бы на два дня. Во-вторых, не пытайтесь заниматься самолечением, если страдаете от рвоты или жидкого стула.

Вам необходимо обратиться к врачу и зафиксировать факт отравления: требуйте медицинскую справку, в которой будет указано, что отравление наступило в связи с употреблением некачественных продуктов.

Также необходимо обратиться в ПВС, где работает специальный «горячий телефон», указав точные координаты заведения, которые имеются на кассовом чеке. Его обязан выдавать курьер. По латвийским законам за продажу некачественной продукции торговцам и производителям грозит административная, а при тяжелых последствиях и уголовная ответственность. Если факты, изложенные в заявлении, подтвердятся, то можно требовать компенсации через суд по административному иску от заведения общепита за перенесенные страдания.

Александр ФЕДОТОВ