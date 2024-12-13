Из британской студентки — в жёны сирийского президента: кто такая Асма Асад?

Ее имя стало символом консолидации политической и финансовой власти в послевоенной Сирии. Без ее ведома не совершаются сделки и не принимаются важные решения. Она стоит за самым громким переделом собственности в стране.

Вся Сирия теперь принадлежит Асме — так говорят о ней сирийские бизнесмены.

Пять лет назад у нее обнаружили рак груди. Она вылечилась, но в мае этого года врачи поставили ей новый онкологический диагноз — миелоидный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга).

«Арабская леди Диана», «луч света в мрачной сирийской реальности», «роза пустыни», «мать нации», сирийская Мария-Антуанетта, «железная леди» — такими эпитетами награждали Асму Асад в разное время в стране и за ее пределами.

Кто же она такая, первая леди Сирии?

На заре «арабской весны» на Асму надеялись как на человека, способного не допустить кровавое подавление протестов. Сейчас про нее говорят, что она как никто другой выиграла от гражданской войны в Сирии.

«Говоря о тех, кто нажился на войне, важно понимать роль Асмы Асад. Когда-то ее называли Розой пустыни, а теперь она превратилась в Железную леди Сирии», — говорится в исследовании Катарского центра современных исследований Harmoon.

Рука Асмы чувствуется в самых разных отраслях экономики, пишет в своем большом расследовании о первой леди Сирии газета Financial Times. Через посредников Асма фактически контролирует целые сектора — телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю.

Против Асмы Асад действуют персональные санкции Евросоюза и США.

«При поддержке мужа и членов своей семьи Ахрас она самым бессовестным образом наживается на войне в Сирии», — так говорил о сирийской первой леди госсекретарь США Майк Помпео, при котором вводились санкции в 2020 году.

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. Когда-то она работала там инвестиционным банкиром в крупнейшем американском банке JP Morgan. А сейчас возглавляет экономический совет при президенте Сирии, в котором приближенные и бизнес-партнеры первой пары страны обсуждают дела за закрытыми дверями.

Совет определяет правила игры в экономике и доступ к ресурсам, включая субсидии на продукты и топливо.

Имя Асмы стало синонимом эпохи консолидации государственных финансов в руках президентской четы и ее ближнего круга. Как сказал один сирийский бизнесмен в интервью Financial Times: «Вся Сирия теперь принадлежит Асме».

В 2020 году она отправила в опалу некогда самого богатого человека страны Рами Махлуфа. Уже тогда «стало ясно, что Асма становится главным источником экономической власти в Сирии», — говорит FT Джоэл Рэйберн, занимавший пост специального посланника по Сирии в госдепартаменте США при президенте Дональде Трампе.

13 лет войны в Сирии разрушили сирийскую экономику, уничтожили средний класс, а бедных сделали нищими. Но для небольшой прослойки людей война открыла новые возможности обогащения.

Экономика Сирии (то, что от нее осталось) фактически поделена между Башаром, его младшим братом Махером и Асмой, пишет FT. Они — верхушка класса нуворишей, сумевших извлечь выгоду из войны.

Сирия сейчас занимает второе место в индексе самых коррумпированных стран мира.

«Асады управляют Сирией как семейным бизнесом. И именно коррумпированные классы обеспечивают функционирование бизнеса», — говорилось в американской дипломатической переписке, слитой в 2006 году.

Новый класс торговцев, заработавших на войне, — перекупщики, контрабандисты, продавцы металлолома, занимающиеся рэкетом и контролирующие поборы на блокпостах, посредники при продаже нефти в районах, неподконтрольных режиму.

Новые дельцы постепенно сменили старую торговую элиту Сирии. Состоятельные сирийские семьи, преимущественно суннитов, или разорились, или убиты, или в эмиграции.

«Сирия переживает смену финансовой элиты. Новая динамика военного времени позволила ранее маргинализированным людям из низших социально-экономических слоев сколотить огромные состояния. Они постепенно теснят старую гвардию — как историческую знать, так и тех, кто поднялся после 2000 года, когда к власти пришел Башар Асад», — констатируют авторы исследования из Катарского центра арабских исследований Harmoon.

Для остальных путь в бизнес в обход Асадов закрыт, отмечает исследовательская служба Etana. В ее отчете говорится, что режим использует сложную сеть подставных компаний, управляемых доверенными лицами Асада, а сирийская правовая система фактически способствует этому:

«Подобная система гарантирует, что любой крупный бизнес в стране вынужден тесно сотрудничать с режимом».

Асма Асад и ее империя

Главное детище Асмы — благотворительная организация Сирийский фонд развития, который она создала еще в 2007 году. Этот фонд и Сирийский арабский Красный Полумесяц (SARC) полностью контролируют сектор гуманитарной помощи в стране.

Иной возможности отправить финансовую и продовольственную помощь в Сирию у других благотворительных организаций нет.

«Эта система позволяет режиму перенаправлять помощь от тех, кому она предназначена, например, выдавая продукты солдатам, а не нуждающимся гражданским лицам», — объясняли схему в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Фонд не раз обвиняли в нецелевом использовании средств, полученных от ООН, а после разрушительного землетрясения в прошлом году организацию обвинили в том, что она помогала только тем, кто лоялен режиму.

Сирийский фонд развития считается одним из ключевых источников дохода семьи Асадов. США сейчас думают о том, не включить ли его в санкционный список.

Как писал несколько лет назад журнал Economist, в качестве главы Сирийского фонда развития Асма приобрела больше, чем просто богатство.

«Пользуясь помощью ООН, она создала обширную сеть покровительства, в которую вошли сирийские полевые командиры. По некоторой информации, в благодарность за ее защиту и покровительство связанным с ней организациям передавали чемоданы денег».

Борьба за влияние и передел собственности

В 2019 году у некогда главного олигарха Сирии и двоюродного брата Башара Асада Рами Махлуфа начались проблемы. Его заставили доплатить миллионы долларов налогов и отправили под домашний арест. Его активами завладели другие люди.

За закатом звезды Махлуфа стояла именно Асма Асад, а в переделе собственности эксперты и экономисты усмотрели ее желание заранее обеспечить своим детям место на верхушке сирийской власти.

У Асмы и Башара трое детей — 23-летний Хафез, 21-летняя Зейн и 20-летний Карим.

Отныне вместо Махлуфа крупнейшим сирийским мобильным оператором Syriatel владеют люди, близкие к первой леди. Сама Асма получила контроль над благотворительной компанией Махлуфа Al Bustan, а позднее основала свою телекоммуникационную компанию Emmatel (в детстве, пока Асма жила в Лондоне, она предпочитала имя Эмма).

«Асма думает о собственных детях, она хочет, чтобы их интересы были защищены на долгое время», — говорил в интервью Le Monde в 2020 году руководитель сирийского независимого издания All4Syria Айман Абдель Нур.

«Ее больше не устраивают выплаты от провластных бизнесменов. Теперь она хочет, чтобы их активы были переписаны на нее и на Башара».

24 года назад Сирия ждала перемен. Умер Хафез Асад, 30 лет правивший страной железной рукой.

Его место неожиданно досталось младшему сыну Башару. Сирийский трон поначалу прочили его старшему брату Басилю, но тот погиб в автокатастрофе.

В 90-е годы Башар учился на офтальмолога в Лондоне, где и встретил будущую жену. Асма собиралась было уехать в США учиться в Гарварде. Но все сложилось иначе: замужество и переезд на родину предков.

«Кто предпочтет Гарвард любви?» — так отвечала сама Асма на вопрос о своем тогдашнем выборе.

Асму Асад называли мягкой силой сирийского режима, главным пиар-инструментом семьи Асада. С ней связывали надежды на скорую модернизацию Сирии. Тогда казалось, что ближневосточная страна хочет улучшить отношения с Западом.

Но сначала война в Ираке, а потом и «арабская весна» 2011 года положили конец надеждам. Многие, правда, считают, что надежды и до этого были беспочвенны.

Асма в Сирии: реформы и PR-кампания

Сменив отца на посту президента Сирии, Башар Асад начал с реформ — политических и экономических. Он обещал открыть Сирию миру и покончить с репрессивным прошлым.

Из тюрем начали выпускать политзаключенных, стала выходить первая независимая газета, в СМИ разрешили критиковать власть, открылись негосударственные университеты, появились кабельные телеканалы и FM-радиостанции, заработали НКО и правозащитные группы. В Дамаске открылись частные банки.

В Сирию приезжали делегации из Франции и США. Асма встречала в Дамаске Анджелину Джоли и Брэда Питта, Стинга и Дэймона Албарна из Blur.

Оттепель длилась недолго — помешала старая гвардия из служивших еще Хафезу политических тяжеловесов.

«Хафез Асад был, как спрут, контролировавший все своими щупальцами. Башар же начал как спрут, которого контролируют его щупальца», — так в разговоре с Economist описывал ситуацию сирийский бизнесмен, работавший с режимом.

Реформы забуксовали, и, по признанию многих, от них в основном выиграли представители элиты и правящего класса. Уже тогда экономическая власть постепенно стала концентрироваться вокруг приближенных к власти.

Асма в это время работала над созданием собственного образа.

За ее имидж отвечал известный британский политтехнолог лорд Тимоти Белл. Глава PR-агентства Bell Pottinger был консультантом трех избирательных кампаний Маргарет Тэтчер. Среди его клиентов были Александр Лукашенко и Аугусто Пиночет, легкоатлет Оскар Писториус и другие.

«Башар не умеет общаться с людьми. Поэтому я беру на себя мягкую силу и общение с народом», — вспоминал слова Асмы во время их первой встречи лорд Белл.

Он придумал для Асмы концепцию. Она должна была сфокусироваться на трех вещах — благотворительности, культуре и личном шарме.

Белл рекомендовал ей заняться бедными в Сирии и начать программы развития в деревнях.

В 2011 году в странах Ближнего Востока бушевала «арабская весна». Асад встретил ее танками. В это же время в американском Vogue вышла статья-панегирик Асме под заголовком «Роза пустыни». Молодая, роскошная, гламурная, с аналитическим складом ума — журналистка не скупилась на хвалебные эпитеты. Через пару месяцев статью удалили с сайта, главреду Vogue Анне Винтур пришлось спешно извиняться за конфуз, а следы этой публикации были тщательно подчищены из интернета.

Как признавался в интервью немецкому журналу Zeit Magazin несколько лет назад лорд Белл, Асма выполнила задание пиарщиков «на отлично».

У режима, убившего сотни тысяч человек, все еще дружелюбное лицо. «Мы тогда сделали все правильно», — говорил о своей работе Белл.

Эмма

Асма родилась в 1975 году в Лондоне, в районе Актон на западе британской столицы. Ее родители — мусульмане сунниты. В начале 70-х они переехали в Лондон в поисках лучшей жизни.

В школе, где она училась, она предпочитала зваться Эммой. В ней было сложно узнать сирийку, вспоминает сосед будущей жены сирийского диктатора. Она казалась очень английской и как будто не хотела иметь ничего общего с Сирией, рассказывал Economist друг семьи.

Поженить Асму и Башара хотела мама Асмы Сахар, вспоминает журналист Сэм Дагер, долго работавший в Сирии и написавший книгу о сирийском президенте.

В начале гражданской войны ее призывали вразумить мужа, надавить на него, чтобы он прекратил подавление протестов.

«Некоторым женщинам важен их стиль, другим важна забота о своем народе. Что с тобой случилось, Асма? <...> Скажи свое слово, останови мужа и его сторонников, хватит стоять в стороне. Важен не твой имидж, важны твои поступки», — взывали к Асме жены представителей Германии и Великобритании при ООН в видеообращении, чередуя изображения Асмы и кадры сирийских женщин с детьми на руках.

В разгар конфликта первая леди объявила, что на Сирию напали террористы, а ее муж Башар — президент всех сирийцев, а не горстки повстанцев. Она на несколько лет ушла в тень и вернулась на публику только в 2016 году, когда умерла мама Башара Анисе, с которой у Асмы были натянутые отношения.

Сирия после войны

Более четверти сирийцев — около 5,7 миллиона человек — живут в крайней нищете, приводит последние данные Всемирный банк. Около 90% живут в бедности. Прежнего среднего класса давно нет. Всё в дефиците.

Многие выживают только благодаря помощи из-за границы от уехавших родственников.

И без того плачевную ситуацию ухудшило мощное землетрясение весной прошлого года.

Любое ухудшение условий жизни ставит людей на грань голода. Сирийская лира продолжает падение: для сравнения, до войны в 2011 году доллар продавался по курсу 47 сирийских лир, а в 2023 году — 14 тыс. лир.

В прошлом году власти отменили субсидии на топливо, и цены взлетели в два-три раза. Еще два года назад госслужащие получали эквивалент 20–30 долларов в месяц, а теперь они зарабатывают не больше 10–20 долларов.

Вмешательство России в 2015 году и поддержка Ирана помогли Асаду восстановить контроль над значительной частью территории. Многие считают помощь Кремля главной причиной живучести и политической долговечности Асада.

После 13 лет войны он контролирует примерно 70-80% территории Сирии. В Идлибе — остатки прежней оппозиции и джихадисты, на севере Сирии — курды и турки, в районе Дейр-Эз-Зора — Исламское государство (признано в России террористической организацией).

И хотя активные бои последние годы не ведутся, войну нельзя считать завершенной, пока нет политического урегулирования.